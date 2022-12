“E' STATA PIU' DURA L'ANNO SCORSO RECUPERARE PER PECHINO. LI' ERA UNA GAMBA. COSA VUOI CHE SIA PER UNA MANO?” - SOFIA GOGGIA, CON UNA MANO ROTTA, VINCE LA SECONDA DISCESA DI COPPA DEL MONDO DI ST. MORITZ: E' IL SUO VENTESIMO SUCCESSO IN COPPA DEL MONDO (AZZURRA PIU' VINCENTE DI SEMPRE INSIEME A FEDERICA BRIGNONE) – LA 30ENNE BERGAMASCA HA GAREGGIATO CON UN TUTORE ALLA MANO DESTRA FISSATA CON CEROTTI AL BASTONCINO, DOPO CHE… - VIDEO

Broken hand? No problem! ? ? Sofia Goggia leads in the Women's Downhill despite breaking her hand yesterday! Unbelievable. ?@goggiasofia | #fisalpine pic.twitter.com/sidvRWEJYi — Eurosport (@eurosport) December 17, 2022

(ANSA) – Una meravigliosa Sofia Goggia, con la mano sinistra rotta ed operata a Milano solo nel tardo pomeriggio di ieri, ha vinto la seconda discesa di coppa del mondo di St. Moritz in 1.28.85. Per lei e' il successo n. 20 in coppa del mondo, azzurra piu' vincente di sempre insieme a Federica Brignone. Al traguardo Sofia ha ricevuto un lunghissimo applauso dall'esperto pubblico svizzero e gli inchini di omaggio delle sue rivali gia' giunte al traguardo e ben consapevoli di aver assistito ad una impresa straordinaria dell'italiana.

Alle spalle di Goggia in questa discesa2 sono arrivate la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle. ''Quando prima della gara ho sciato in campo libero ed ho visto che potevo mettermi in posizione ad uovo - ha detto Sofia ai microfoni Rai - mi sono detta che oggi in pista non ci sarebbe stata altra ragazza piu' felice di me di gareggiare: se scio come so, posso farcela. Comunque e' stata sicuramente piu' dura l'anno scorso recuperare per Pechino. Li' era una gamba qui una mano. Cosa vuoi che sia per una mano?''.

Per l'azzurra - che ha gareggiato con un tutore alla mano destra fissata con cerotti al bastoncino - e' la terza vittoria oltre ad un secondo posto su quattro discese sinora disputate: sempre più' regina delle ragazze jet. Con questa vittoria Sofia passa poi al secondo posto della classifica generale di coppa con 425 punti. Davanti a lei solo l'americana Mikaela Shiffrin, oggi buona quarta, con 475.

Alle spalle di Goggia in questa discesa2 sono arrivate la slovena Ilka Stuhec in 1.28.28 e la tedesca Kira Weidle in 1.29.37. Per l'Italia c'e' anche il buon 8/o posto in 1.30.01 di Elena Curtoni, vincitrice venerdi' proprio davanti a Goggia. Poi c'e' da segnalare la gara in 1.30.53 della trentina Laura Pirovano che ha spigolato cadendo a ridosso del traguardo che ha tagliato scivolando nella neve.

Piu' indietro Nadia Delago ( 1.30.80) e sua sorella Nicol (1.30.88), Marta Bassino in 1.31.13 mentre una Federica Brignone non ancora al top ha chiuso in 1.31.18. Contrariamente a quanto avvenuto nella prima discesa di venerdi', si e' gareggiato sull'intero tracciato in condizioni di neve perfette e con un bel sole che ha progressivamente un po' velocizzato la pista. Domani a St. Moritz tocca al superG.

