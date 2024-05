“ABBIAMO COMINCIATO A SENTIRCI QUEST’ANNO” - LA NUOVA FIDANZATA DI SINNER ANNA KALINSKAYA RACCONTA QUANDO SI SONO CONOSCIUTI E PERCHÉ ERA IN TRIBUNA A TIFARE PER L’ALTOATESINO: “STIAMO INSIEME E SONO FELICE DI ANDARE A FARE IL TIFO. SOPRATTUTTO SE HO DEL TEMPO LIBERO" - E SINNER, CHE HA RICAMBIATO LA PREMURA E SI E' ACCOMODATO SUGLI SPALTI PER GODERSI IL SUO MATCH? "MI HA AIUTATO, E’ SUPPORTO AGGIUNTIVO”

Da fanpage.it - Estratti

kalinskaya sinner

(…) Quando la informano che Sinner ha appena svelato la loro relazione, l'ex compagna di Kyrgios allora si lascia andare anche lei sul tema, ma non troppo… "Potresti raccontarci come vi siete conosciuti?", le chiedono. "Abbiamo iniziato a comunicare quest'anno. Ma non vi dirò i dettagli", risponde la Kalinskaya.

Del resto nascondersi ancora davvero non avrebbe avuto più senso: piuttosto che esporsi al gossip selvaggio e pruriginoso, ed anche per rispetto dell'ex fidanzata di Sinner, Maria Braccini, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, chiarendo tuttavia fin da subito i paletti di una privacy che gradirebbero non venisse mai superata. "Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata, più di questo non parlo", ha aggiunto Jannik dopo aver confermato che "sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato".

sinner guarda la partita di kalinskaya

Impossibile tenere nascosto ancora il segreto di Pulcinella, dopo che ieri la russa si era presentata in tribuna sul campo Suzanne-Lenglen per assistere all'incontro di Sinner contro Eubanks. Le fanno notare che molti tennisti preferiscono non andare a fare il tifo per i propri partner, perché potrebbero sprecare energie emotive, ma Anna è di tutt'altro parere: "Non ho questo approccio. Se stiamo insieme, sarò felice di andare a fare il tifo. Soprattutto se ho del tempo libero. È piovuto nella prima metà della giornata, quindi si è presentata l'opportunità di assistere alla partita".

anna kalinskaya1

Jannik Sinner inquadrato dalla TV francese in tribuna per seguire la partita di Anna

Una premura ricambiata da Jannik, che nel pomeriggio è stato immortalato a sua volta sugli spalti del campo 14 – coperto da un cappuccio in testa – mentre seguiva il match del primo turno femminile tra la sua Anna e la francese Burel, vinto in due set dalla nuova fidanzata del campione azzurro. "Se mi ha aiutato? Naturalmente, è supporto aggiuntivo", spiega la russa, attuale numero 25 al mondo.

(…)

PERCHE’SINNER è USCITO ALLO SCOPERTO

Da fanpage.it - Estratti

anna kalinskaya

Jannik Sinner ha preferito uscire allo scoperto e confermare in pubblico che sì, è tutto vero, ha una relazione con la tennista Anna Kalinskaya. La sua non è stata una mossa avventata né dettata dall'emotività, né ha ceduto alle tentazioni del gossip. È il frutto di una deduzione tanto saggia quanto opportuna, considerati i modi e i tempi moderni della comunicazione che conosce bene e verso i quali – eccezion fatta per consessi sportivi ufficiali – ha sempre avuto un certo distacco.

Meglio uscire allo scoperto che dissimulare, così da disinnescare la curiosità morbosa sulla sua vita privata. Meglio dire la verità e mettere la sordina al brusio dei pettegolezzi di chi non si accontenta di vederlo solo in campo, ma vuole entrare per forza anche nella sfera personale. Meglio essere trasparenti anche nell'imporre le proprie regole d'ingaggio e tracciare una linea di confine oltre la quale non ci si può spingere. Per quanto possa essere fastidiosa la sensazione di sentirsi braccato, meglio lasciarsi fotografare col sorriso sulle labbra che subire appostamenti.

Jannik Sinner alla partita di Anna Kalinskaya

Sinner sa che i ‘paparazzi' gli daranno la caccia a prescindere ma anche quello è un rischio calcolato: ha intorno a sé un cerchio magico che può proteggerlo, proprio come accaduto finora. Certe dinamiche può contenerle, se gestite con astuzia. E allora perché negare l'evidenza (la nuova fidanzata era anche in tribuna al Roland Garros per il suo debutto vincente contro Eubanks) e restare alla mercé dei media? In tre frasi pronunciate in conferenza stampa è stato lui stesso a dettare una linea di condotta.

anna kalinskaya 55

L'incipit della sua breve digressione rispetto ad argomenti esclusivamente sportivi è il manifesto del suo pensiero: "Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata". Poi l'ammissione e, al tempo stesso, l'altolà per spostare da sé la luce dei riflettori. Un conto è essere messo in controluce per questioni sportive, agonistiche e anche di critica feroce per le sue prestazioni.

anna kalinskaya 3

Altro è interessarsi ad aspetti della dimensione sentimentale e umana che nulla c'entrano con tutto il resto. "Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato", precisa utilizzando quel termine che è una porta chiusa con garbo (ma con altrettanta decisione) a quel mondo che di lui vuol sapere proprio tutto in maniera ossessiva. E, tanto per non rischiare vi siano interpretazioni differenti del suo pensiero, la chiosa mette un punto esclamativo alla questione: "Mi conoscete, più di questo non parlo".

anna kalinskaya 4

(…)

anna kalinskaya e kyrgios Anna Kalinskaya CON JANNIK SINNER A PARIGI anna kalinskaya in tribuna a vedere sinner al roland garros Anna Kalinskaya CON JANNIK SINNER A PARIGI sinner anna kalinskaya anna kalinskaya 45