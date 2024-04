“ABBIAMO PASSATO BRUTTI MOMENTI, LA QUALIFICAZIONE RESTA APERTA” – ANCELOTTI COMMENTA IL 2-2 SHOW DI MONACO TRA BAYERN E REAL MADRID: "NON ABBIAMO DATO IL MASSIMO, SIAMO STATI PASSIVI IN DIFESA" – VINICIUS APRE IL MATCH SU ASSIST PREGEVOLE DI KROOS, POI LA RIMONTA DEI BAVARESI CON SANÉ E KANE PRIMA DEL PARI DEFINITIVO SEMPRE DEL BRASILIANO. DISASTROSO L'EX NAPOLI KIM - IL RAMMARICO DI TUCHEL, TECNICO DEL BAYERN: "MERITAVAMO DI VINCERE..." - VIDEO

Elmar Bergonzini per gazzetta.it

bayern monaco real madrid

Bayern Monaco e Real Madrid finisce 2-2. Ancora una volta Ancelotti dimostra di avere fiuto e, nel momento più difficile della partita, con il Bayern che spingeva per il 3-1, cambia l'inerzia inserendo Modric che effettivamente fa girare la gara. Il Real, dopo un inizio complicato, si era portato avanti al 24' con Vinicius, ma aveva poi subito un duro uno-due del Bayern che aveva ribaltato il risultato con Sané (al 53') e Kane (su rigore al 57').

Nel finale però gli spagnoli sono cresciuti strappando il pareggio con Vinicius (su rigore) all'83'. Nella gara di ritorno, in programma mercoledì prossimo (l'8 maggio) tutto è ancora possibile. Fra due squadre che con talento e determinazione hanno regalato l'ennesima partita memorabile della competizione.

bayern monaco real madrid ancelotti

ANCELOTTI

Da sportmediaset.mediaset.it

Carlo Ancelotti non del tutto soddisfatto del Real Madrid dopo il 2-2 contro il Bayern Monaco nell'andata della semifinale di Champions League: "La qualificazione rimane aperta, abbiamo passato brutti momenti all'inizio anche se poi abbiamo avuto più energia di loro per riagguantare il risultato".

Parlando a Mediaset, il tecnico italiano spiega cosa non è andato soprattutto nella prima frazione di gioco: "Non era studiato il fatto di partire col baricentro così basso, siamo stati passivi in difesa, abbiamo messo poca intensità e abbiamo vinto pochi duelli. Abbiamo sofferto di più nel primo tempo anche se poi i due gol li abbiamo presi nella ripresa". Infine, sul paragone, in voga in Spagna, tra Vinicius e Cristiano Ronaldo: "Cristiano ha fatto la storia del Real, Vinicius la sta facendo ora. Due grandissimi talenti ma giocatori diversi".

bayern monaco real madrid