Undici anni di indagini, di perizie, di processo senza mai trovare una prova vera che potesse certificare accuse così gravi. E alla fine si è concluso con due archiviazioni il procedimento a carico di Matteo Sereni, ex portiere in serie A - tra le tante squadre in cui ha militato, Torino, Lazio e Sampdoria - re, secondo le accuse della sua ex moglie, del reato più infamante: atti osceni su minori, e realizzazione di materiale pornografico. Anni durissimi, in cui Sereni ha visto stravolgere la propria vita, oltre che quella di chi ha voluto difenderlo. Adesso l' archiviazione è perentoria, e parla senza mezzo termini di testimonianza dei minori raccolte in modo inappropriato e manipolazioni non veritiere . E oggi che cosa si può fare ? Matteo Sereni, visibilmente provato, cerca di raccontarlo in questa intervista.

Giovanni Terzi per "Libero quotidiano"

sereni

Una vita tra i pali, quella di Matteo Sereni, a difendere le porte delle squadre per cui giocava. Sampdoria, Piacenza, Empoli, Brescia, Lazio e Torino, fino a una breve parentesi in Inghilterra, nelle file dell' Ipswich Town, per poi tornare In Italia, al Brescia, dove a trentasei anni darà l' addio al calcio.

Ma la parata più difficile l' ha compiuta il 5 marzo scorso, quando il gip Michele Contini del Tribunale di Cagliari ha archiviato definitivamente l' inchiesta a suo carico per presunti abusi su minorenni. Una vicenda davvero drammatica.

«Improvvisamente la mia ex moglie, Silvia Cantoro, durante la separazione giudiziale, inizia ad accusarmi di nefandezze senza precedenti che avrei compiuto su dei minorenni». Matteo Sereni è visibilmente emozionato, sono passati undici anni di calvario in cui si è sentito cadere il mondo addosso, e ora, finalmente, si è arrivati a una conclusione che lo scagiona.

Le accuse mosse dalla ex moglie erano violentissime. Abusi sessuali, giochi erotici in barca in compagnia di altri amici del calciatore, fino alla realizzazione e alla vendita di filmati a sfondo pornografico: insomma, quanto basta per disintegrare l' esistenza di una persona.

sereni ex moglie

«Nel 2009 iniziammo la separazione giudiziale - racconta -Ricordo perfettamente che, all' inizio, era semplicemente una lunga richiesta di pretese economiche, fino alla prima udienza nel luglio del 2010».

Che cosa accadde in quell' occasione?

«Entro in udienza e vedo i miei legali mettersi le mani nei capelli. Avevano appena letto le accuse che la mia ex moglie aveva mosso nei miei confronti. Da quel momento non ho più visto la luce».

Ma come si può essere arrivati a una situazione così assurda, e soprattutto per quale motivo ci sono voluti undici anni per accertare la verità?

SERENI

«Credo sia importante che a questa domanda rispondano i miei avvocati, il mio Giacomo Francini e Michele Galasso, perché, mi creda , dopo un' odissea come questa, una persona ha davvero paura di parlare».

L' avvocato Giacomo Francini ha un' idea ben chiara del cortocircuito perverso che si è generato e che ha determinato il martirio del suo assistito: «I minori sono stati a lungo interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi. Questo è stato fatto sia dalla moglie separata che dalla ex suocera, oltre che dai consulenti tecnici in sede civile e penale.

Di fatto, basta leggere ciò che ha scritto il Tribunale: "È sperimentalmente provato che un minore, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole), tende a fornire la risposta compiacente che l' interrogante si attende e che dipende in buona parte dalla formulazione della domanda. Tali incoraggiamenti sono stati molteplici, sia da parte degli stretti congiunti, sia da persone estranee al loro ambito familiare"». Parole pesanti del Tribunale, che stigmatizza le modalità con cui i minori sono stati sollecitati a dare risposte compiacenti e non veritiere.

SERENI 1

Ma c' è di più.

«In data 3 maggio 2017, la signora Cantoro in un verbale di assunzioni di indagini dichiarava che era stata la sua consulente, la dottoressa Bruzzone, a consigliare di registrare tutti, anche i minorenni. Questa modalità non è considerata corretta per ciò che è stato sancito dalla "Carta di Noto", che racconta le giuste modalità di riscontro rispetto a un minore potenzialmente oggetto di abusi.

Questa cita che si deve garantire che l' incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione oltre che evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto dell' indagine».

ROBERTA BRUZZONE

E tutto questo non è accaduto?

«Assolutamente no. È il Tribunale che, nella archiviazione, pone l' accento sulla inadeguatezza della modalità di assunzione delle testimonianze ».

Matteo, dal momento in cui è incominciato il procedimento penale, a lei non è stata più concessa la possibilità di vedere i suoi figli?

«Purtroppo è accaduto anche questo, proprio per il tipo di accuse che avevo ricevuto.

Per questo sto ancora profondamente soffrendo e, mi creda, la sofferenza riguarda anche quegli amici che, prendendo le mie difese, si sono visti aggredire anch' essi dalla mia ex moglie».

Parla di Marco Quaglia?

«Non solo. Marco ha raccontato la verità, e su di lui si sono scatenate le ire di chi mi accusava ingiustamente. La vita di Marco è stata distrutta e per me è un pensiero; mi creda che essere la causa (senza colpa) di tanta cattiveria mi fa male».

matteo sereni

Questa del 5 marzo e la seconda archiviazione.

«Si tratta del secondo provvedimento di archiviazione, dopo quello emesso nel dicembre del 2019 dal gip del tribunale di Torino, Francesca Firrao, e già in quell' occasione avevo tirato un primo sospiro di sollievo. Ma con quest' ultimo e definitivo possiamo finalmente dire che si è chiusa ogni situazione».

Come sono stati questi anni, come è riuscito a resistere?

«Ci sono stati momenti in cui non sentivo più stimoli nei confronti della vita stessa. Accusato di cose ignobili, che hanno comportato la distruzione della mia dignità.

Ho avuto la fortuna di avere accanto persone speciali come mio fratello Giacomo, i miei avvocati, ma soprattutto la mia compagna Stefania, che ha saputo credere in me e tenermi sempre la mano. La grandezza di Stefania è stata quella di essersi accollata ogni cosa pur essendo molto più giovane di me. Ha dimostrato di essere una grande donna, ed è stata decisiva anche per riconciliarmi con il genere femminile».

roberta bruzzoni sexy su facebook

In che senso?

«Non sono l' unico caso in cui una battaglia di separazione si trasforma in un vero e proprio calvario umano. Quanto sarebbe più opportuno che, in sede di separazione, i coniugi adottassero comportamenti più consoni».

Questo è vero, spesso si parla di alienazione parentale e di danni irreversibili.

«È così. La tutela per noi uomini viene esercitata soltanto durante il procedimento penale ma, come è accaduto a me , ci sono voluti dieci anni. Dieci anni di vita buttati via, di bugie e di danni fatti nella psiche dei miei ragazzi».

Poi l' arrivo di Sofia, quattro anni fa, la figlia avuta proprio da Stefania.

«La nascita di Sofia ha rappresentato la svolta nella mia esistenza. Un segno meraviglioso del destino, che mi ha fatto capire come questo fosse tornato ad essere benevolo bei miei confronti. Stefania, Sofia ed io abbiamo ripreso in mano la nostra vita, migliorandola, ed oggi siamo davvero sereni anche se, mi creda, le cicatrici provocate da questi dieci anni di supplizio non si cancelleranno mai».

Pensate di fare azioni legali a chi ha causato tutto questo?

roberta bruzzone spe 0779 672 458 resize

«Preferisco per adesso che tutto rimanga così. In futuro vedremo».

Una domanda però a me che ho intervistato sorge spontanea: ma come è possibile che, a fronte di palesi bugie, la giustizia non proceda d' ufficio verso coloro che hanno determinato tanta sofferenza?

matteo sereni