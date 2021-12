“ACERBI UOMO SENZA ONORE, VIA DA ROMA SUBITO. NESSUN PERDONO PER CHI TRADISCE!” – LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI LAZIALI CONTRO IL DIFENSORE, DOPO L’ESULTANZA A ZITTIRE LA CURVA E LE DICHIARAZIONI POST GENOA (“TIFOSI? ORA CE NE SONO MENO DI QUANDO C'ERA IL COVID”) – IL COMUNICATO DEGLI ULTRAS BIANCOCELESTI: “A FINE PARTITA, COME UN CONIGLIO, MENTRE GLI ALTRI GIOCATORI SONO VENUTI AD ESULTARE CON NOI, LUI SE NE È ANDATO VIA. DA OGGI, FRANCESCO ACERBI NON È PIÙ GRADITO A ROMA. FINO A QUANDO SARÀ QUI, VERRÀ FISCHIATO, IN OGNI PARTITA” - VIDEO

Le scuse social non sono bastate, gli ultras della Lazio si scagliano contro Francesco Acerbi: "Uomo senza onore, via da Roma subito". Non erano piaciute ai tifosi l'esultanza a zittire e le dichiarazioni post Genoa ("Esultanza risposta alle critiche? Me ne frega meno di niente, fa parte del nostro lavoro, di quello che facciamo. Per fortuna che la gente non sa cosa succede nello spogliatoio, è giusto così (...)

Tifosi? Ora ce ne sono meno di quando c'era il Covid, ci mancano. Eravamo a zero, ora ne abbiamo cinquemila, va bene lo stesso") e non è stato gradito neanche il video di scuse postato poco dopo. Così, dopo gli sfoghi dei giorni scorsi, la polemica è proseguita e il difensore non si è presentato per esultare sotto lo spicchio dei tifosi laziali a Venezia.

IL COMUNICATO

Gli Ultras Lazio in serata sono quindi passati all'attacco e hanno rilasciato un durissimo comunicato all'indirizzo di Acerbi: "Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che i tifosi valgono più dei calciatori, che la nostra bandiera è sacra! Purtroppo i giocatori di oggi sono abituati troppo bene e non hanno mai visto una contestazione come si deve.

Abbiamo contestato a duro muso Chinaglia, Nesta, Mihajlovic (per citarne solo tre), monumenti della nostra storia. Siamo entrati negli spogliatoi, a Tor di Quinto e Formello perché qualche giocatore, anche molto più blasonato di uno proveniente da Chievo e Sassuolo, ci aveva mancato di rispetto. E dovremmo lasciar passare il gesto e il menefreghismo di un calciatore che ha dimostrato di schifare di un'intera tifoseria? Acerbi ha zittito la curva nella partita scorsa dopo mesi di sostegno a oltranza, Oggi aveva l'occasione, da uomo, di scusarsi sotto al settore ospiti occupato da 3mila tifosi Laziali.

A fine partita invece, come un coniglio, mentre gli altri giocatori sono venuti ad esultare con noi, lui se ne è andato via. Si è tirato indietro quando sarebbero bastate scuse sincere. A noi che Acerbi sia un giocatore importante per la rosa della Lazio non importa nulla. Per noi contano il sudore, la grinta e il rispetto. Ecco perché, da oggi, Francesco Acerbi non è più gradito qui a Roma. Fino a quando sarà qui, verrà fischiato, In ogni partita! "E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai". ACERBI VATTENE! ULTRAS LAZIO".

