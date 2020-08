21 ago 2020 23:57

“ADESSO BASTA, STAI ZITTO”, E BANEGA SFOTTE CONTE PER IL PARRUCCHINO - MENTRE LA PANCHINA DELL'INTER LITIGAVA CON QUELLA DEL SIVIGLIA PER UN RIGORE NON CONCESSO, L'EX NERAZZURRO S'È DIRETTO VERSO L’EX CT PRENDENDOLO IN GIRO- LA REAZIONE DI CONTE: “TI ASPETTO FUORI”…