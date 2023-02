“ALLEGRI? LE CAZZATE LE DICE LUI” – AL “CLUB” DI SKY ARRIVA LA PICCATISSIMA RISPOSTA DI BILLY COSTACURTA AL TECNICO DELLA JUVENTUS CHE, DOPO IL PARI CON IL NANTES, AVEVA ATTACCATO IL GIORNALISTA SKY STEFANO DE GRANDIS PER UNA DOMANDA SUL CORTO MUSO: “C'È MODO E MODO DI RISPONDERE ALLE PERSONE. SCUSATE, MA CI SONO RIMASTO MALE E ALLEGRI DEVE IMPARARE A CONTROLLARSI MEGLIO IN ALCUNE SITUAZIONI" – VIDEO

Durissima replica di Billy Costacurta, ex bandiera del Milan e oggi commentatore di Sky, a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, dopo il pari in Champions League con il Nantes, aveva reagito in maniera scomposta a una domanda sul "corto muso", ribadendo oggi il concetto in conferenza stampa.

Costacurta non ha fatto sconti e i diretta si è scagliato contro l'allenatore bianconero: "Io credo che a me non piace come la Juve gioca e quella è colpa dell'allenatore ma in un certo senso l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Quindi a me non piace come gioca la Juve ma credo abbia un grande allenatore.

A parte l'episodio dell'altro giorno perché noi ci siamo passati sopra ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. E quindi c'è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale. E quindi se c'è qualcuno che ha detto le cazzate, ripeto, è stato lui. Su questo non possiamo passarci sopra. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni".

