“ALLEGRI PRENDE PER IL CULO I TIFOSI DELLA JUVE” – ADANI ALLA “BOBO TV” SI SCAGLIA CONTRO "ACCIUGHINA" – “OTTIENE TUTTO, DANDO NIENTE. E POI FA CREDERE CHE LA JUVE A BERGAMO DEVE STARE TUTTA LA PARTITA NELLA SUA METÀ CAMPO. L’AVVOCATO AGNELLI NON AVREBBE MAI PERMESSO DI FAR PASSARE PER BUONO UN PAREGGIO CON L'ATALANTA PER SCELTA" – IL DELIRIO SU GIANNI AGNELLI: “HO DAVANTI L’EFFIGIE DELL’AVVOCATO CHE MI CHIEDE DI...” – VIDEO

Intervenuto nel corso della BoboTvLele Adani ha parlato della prestazione della Juve contro l'Atalanta: "A Giuntoli è stato dato un mandato di 5 anni, quand’è che si comincia? Il pareggio di Bergamo fatto passare per buono è la più grande testimonianza di imbarazzo nella storia della Juve".

"La Juventus è piccola, cari tifosi della Juve - ha continuato - . In questo momento tifate per una squadra piccola, ma non per il valore dei giocatori. Allegri secondo me è quello che ha meno colpa, ha capito tutto. Massimiliano Allegri è la persona perfettamente collocata in questo paese".

"Ottiene tutto, dando niente, senza nemmeno sforzarsi e prendendovi per il culo. Perché vi fa credere che la Juve a Bergamo deve stare tutta la partita nella sua metà campo e voi ci credete. L’avvocato Agnelli non avrebbe mai permesso di far passare per buono un pareggio a Bergamo per scelta", ha concluso. E parlando sempre di Juventus, occhi aperti al massimo: ecco chi potrebbe arrivare al posto di Pogba!

