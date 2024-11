11 nov 2024 17:57

“ALLEGRI TORNI IN CAMPO, ACCETTI LA ROMA. RICORDI CHE ANCELOTTI RIPARTÌ DALL’EVERTON” – “IL NAPOLISTA”: “MAX NON SI LASCI INTIMIDIRE DAI SUO DETRATTORI. IERI SERA ERA A SAN SIRO, AVRÀ SENZ’ALTRO APPREZZATO LA FASE DIFENSIVA DI CONTE E I RECUPERI DI KVARA - ALLEGRI DEVE SPORCARSI PER RINASCERE. LA PIAZZA DELLA CAPITALE LO ACCOGLIEREBBE A BRACCIA APERTE, PER IL SUO CURRICULUM E PERCHÉ SAPREBBE COME RIMETTERE IN SESTO UN GRUPPO OGGI SBRINDELLATO…”