“AMMAZZATELI TUTTI” – LA CHAMPIONS RIPARTE CON L’INCUBO ISIS: IL REAL CHIUDE IL TETTO DEL SANTIAGO BERNABEU DOPO LE MINACCE DELLO STATO ISLAMICO E L’INVITO AD ATTACCARE GLI STADI: “UCCIDETE I TIFOSI” (MA IL CLUB MADRIDISTA SPIEGA CHE LA MISURA E’ STATA PRESA PER RENDERE IL CLIMA PIU’ BOLLENTE) - I SERVIZI DEI PAESI EUROPEI CONFERMANO CHE CI SONO MOVIMENTI PERICOLOSI. NEL MIRINO SOPRATTUTTO FRANCIA, GERMANIA E SVEZIA. CONTROLLI RAFFORZATI A LONDRA E PARIGI: QUEL RIFERIMENTO AGLI ATTENTATI DEL BATACLAN...

Francesca Pierantozzi per il Messaggero - Estratti

I nomi degli stadi sono stati scritti con un'ortografia zoppicante, ma il messaggio in inglese è chiaro e lapidario: «Kill them all», ammazzateli tutti. L'Isis punta alla Champions League e alle decine di migliaia di tifosi richiamati tra ieri sera e stasera negli stadi di Madrid, Londra e Parigi per i quarti di finale. E al Santiago Bernabeu, per sicurezza, ieri sera è stato chiuso il tetto della struttura: misura presa per evitare eventuali attacchi con i droni, già sperimentata in passato anche in altre occasioni.

E che si è andata ad aggiungere ad un dispositivo di sicurezza già molto rigido. L'invito alla strage corre come sempre via social, questa volta in prima pagina del sito di propaganda dell'Isis-K, il ramo afghano della multinazionale del terrorismo, che ha rivendicato l'attacco a Kerman in Iran (94 morti il 3 gennaio) e poi quello al Crocus di Mosca (144 morti il 22 marzo). Adesso tocca all'Europa, secondo la «Voce del Khorsan» il pamphlet in lingua inglese pubblicato dall'editore terrorista Al Azaim. Secondo i governi e gli esperti ci sono pochi dubbi: il pericolo è reale e il momento è quello giusto per un attacco di massa, dopo gli exploit di questi ultimi mesi.

GLI ALERT I servizi dei paesi europei confermano che ci sono movimenti pericolosi. Nel mirino soprattutto Francia, Germania e Svezia. Lunedì è stato arrestato a Roma un tagiko con falsi passaporti uzbeko, kirghizo e ucraino e con un mandato di arresto internazionale, il 26 marzo era stato fermato a Barcellona un uomo sospettato di essere in contatto con cellula svedese di Isis-K. Il portavoce dell'organizzazione al-Ansari ha esortato i «lupi solitari» a entrare in azione e ad attaccare «cristiani ed ebrei in Europa». L'obiettivo è sempre colpire luoghi affollati: sale di concerti, piazze.

E gli stadi, naturalmente, in particolare quelli gremiti per i quarti di finale di Champions: l'Emirates Stadium a Londra di Arsenal- Bayern e il Santiago Bernabeu a Madrid di Real-Manchester City di ieri; e ancora stasera, il Bernabeu della partita Atletico-Borussia Dortmund e il Parc des Princes di Parigi del big match Psg-Barcellona. Nel suo messaggio di guerra, illustrato da un «combattente» con tunica nera e kalashnikov, l'Isis precisa bene la missione da compiere: «ricreate la gloria dei raid del 2015», riferimento quanto mai chiaro agli attentati in Francia, in particolare al Bataclan.

La minaccia è presa molto sul serio. In Spagna, dove il messaggio è stato reso noto per primo, il livello di allerta anti-terrorismo è passato a 4 su una scala di cinque. La portavoce del governo Pilar Alegria ha parlato di «oltre 2mila agenti mobilitati» per garantire «una sicurezza totale».

A Londra, la polizia si è mostrata rassicurante e ha fatto sapere di non avere bisogno di alzare il livello di allerta che era già «solido» prima di quest'ultima minaccia. In Francia, dove il dispositivo Vigipirate è già da settimane al livello massimo (quello di "urgenza attentato") il ministro dell'Interno Gerard Darmanin ha comunque fatto sapere che «il prefetto di Parigi ha rafforzato considerevolmente i mezzi di sicurezza» di fronte a una minaccia considerata «precisa e pubblicamente evocata dallo Stato islamico». A cento giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Parigi è da tempo in stato di massima allerta.

