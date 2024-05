“ANCELOTTI È STATO FORTUNATO CONTRO IL BAYERN, QUALCHE SVISTA ARBITRALE C’È STATA” – SPALLETTI E IL “CULATELLO” DI CARLETTO (MA SEI FINALI DI CHAMPIONS NON SONO UNA BOTTA DE CULO) – “LA FORTUNA ARRIVA SE TE LA MERITI. SE SAI COGLIERLA. IL REAL MADRID IN FINALE DI CHAMPIONS È UNA DIMOSTRAZIONE” – SACCHI E LA TELEFONATA CON ANCELOTTI CHE GLI HA RIVELATO: “È UNA TATTICA, ARRIGO. CI FINGIAMO MORTI E POI, ALL’IMPROVVISO, SUL FINALE DELLA PARTITA, RISORGIAMO E VINCIAMO”

La prima cosa che gli ho detto, quando ci siamo sentiti ieri mattina, è che non mi può far soffrire così tanto. "Carlo, me la sono vista brutta!". E lui, che ha sempre voglia di scherzare: "È una tattica, Arrigo. Ci fingiamo morti e poi, all’improvviso, sul finale della partita, risorgiamo e vinciamo!". È proprio un fenomeno, il mio amico Ancelotti. Siamo stati più di un’ora al telefono, mi sono fatto raccontare per filo e per segno com’è andata, come l’ha vista lui dalla panchina, che cos’ha pensato, come ha preparato la sfida. E lui, stanco morto perché aveva dormito soltanto due ore, sempre disponibile, sempre gentile, sempre pronto a fare battute. Il mio solito Carletto, insomma.

Spalletti: «Ancelotti è stato fortunato contro il Bayern, qualche svista arbitrale c’è stata».

«Tanto, arriva se te la meriti. Se sai coglierla. Il Real Madrid in finale di Champions è una dimostrazione. Carlo è stato fortunato contro il Bayern, qualche svista arbitrale c’è stata. Ma non toglie nulla alla vittoria, ci hanno creduto»

