“E ANCHE QUESTA E’ FATTA. SINNER HA PRESO A PALLATE ALCARAZ” – ADRIANO PANATTA FESTEGGIA IL TENNISTA ALTOATESINO CHE HA RAGGIUNTO IL N.4 DELLA CLASSIFICA MONDIALE, EGUAGLIANDO IL PIAZZAMENTO DI “ASCENZIETTO” DEL 1976 - "SONO MOLTO CONTENTO. SICURAMENTE IN FUTURO MI SUPERERÀ. E ADESSO FINALMENTE NON CHIAMERETE PIÙ” – LA STOCCATA DI PIETRANGELI: “SINNER PUO’ DIVENTARE NUMERO 1 AL MONDO MA RIPARLIAMONE QUANDO AVRA’ OTTENUTO I MIEI RISULTATI” – VIDEO

E anche questa è fatta,meno male??? pic.twitter.com/wGh2ZOudvS — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) October 3, 2023

Estratto da gazzetta.it

(...)

sinner panatta

E proprio Panatta spende parole d'elogio per l'altoatesino dai social: "Sinner ha battuto, anzi ha preso proprio a 'pallate' Alcaraz a Pechino ed è in finale, ma soprattutto ha raggiunto il n.4 della classifica mondiale, come feci io tanti anni fa, e mi ha eguagliato. Non ci crederete ma sono molto contento, per lui perché è un bravissimo tennista e mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo". Ma Panatta avverte, il quarto posto sta stretto a Yannick. Ed è certo che in futuro riuscirà a salire ancora più in alto: "Adesso, quando lui mi supererà, perché lo farà sicuramente, dico già adesso che sarò ancora più contento, per cui tanti auguri a Sinner e tanti auguri al tennis italiano".

jannik sinner pechino

PIETRANGELI

Da www.corrieredellosport.it

"Jannik non va solo guardato, ma sentito. Tira delle botte più forti degli altri e questo è il tennis di oggi, è come se nel pugilato ci fossero solo pesi massimi". Nicola Pietrangeli, ex tennista, celebra l'incredibile risultato ottenuto da Sinner, uscito vincitore dal confronto con Alcaraz e capace di raggiungere la finale dell'Atp di Pechino, un traguardo che gli permette di entrare nella storia del tennis: ha eguagliato il best ranking fatto registrare da Panatta 1976, diventando n.4 del mondo.

panatta pietrangeli

00:03 / 00:15

La stoccata di Pietrangeli a Sinner

Pietrangeli, che nella sua carriera è stato numero 3 del mondo in singolare, ha però anche aggiunto: "I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati...".

jannik sinner sinner vomita - pechino panatta bertoucci pietrangeli pietrangeli panatta PANATTA NICOLA PIETRANGELI jannik sinner