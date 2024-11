“GLI AZZURRI NON E’ CHE ABBIANO BATTUTO CHISSA’ CHI..” – SE NON CI FOSSE NICOLA PIETRANGELI BISOGNEREBBE INVENTARLO – “LE DUE PARTITE DI BERRETTINI SONO STATE BRUTTISSIME MA IL RISULTATO È QUELLO CHE CONTA "- “PIÙ FORTE QUESTA ITALIA CHE HA VINTO DUE DAVIS DI FILA O LA SUA CHE RAGGIUNSE 4 FINALI IN 5 ANNI MA CON UN SOLO TRIONFO? SONO DUE SQUADRE DIVERSE, ENTRAMBE FORTI. OGGI CHI RIESCE A TIRARE PIÙ FORTE VINCE. C’È POCO SPETTACOLO VERO. MI SEMBRA CHE QUESTA SQUADRA SIA MOLTO PIÙ DOCILE, FATTA DI BRAVI RAGAZZI”

“È stata una bella emozione, però non è che abbiano battuto chissà quale avversario. Mi aspettavo un percorso diverso dagli Stati Uniti”. Nicola Pietrangeli parla così in un’intervista al Messaggero sul successo dell’Italia del tennis in Coppa Davis. Secondo trionfo di fila, ma per l’ex azzurro non vale così tanto:

“Quando sai già di partire con un punto di vantaggio, perché possiamo serenamente affermare questo, allora giochi con più tranquillità – ha aggiunto in merito alla presenza di Jannik Sinner – Le due partite di Berrettini sono state bruttissime ma bellissime per il risultato, che poi è quello che conta“.

Pietrangeli e la vittoria della Davis 2024

“Più forte questa Italia che ha vinto due Davis di fila o la sua che raggiunse 4 finali in 5 anni ma con un solo trionfo? Non mi faccia domande cattive. Sono due squadre diverse, entrambe forti. Anche il gioco è totalmente diverso: chi riesce a tirare più forte vince. C’è poco spettacolo vero, è tutto troppo veloce e non hai il tempo di pensare al colpo. Mi sembra che questa squadra sia molto più docile, fatta di bravi ragazzi“.

