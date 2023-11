“BASTA COL CALCIO, E’ VERGOGNOSO CHE SI GIOCHI FIORENTINA-JUVE DOPO L’ALLUVIONE IN TOSCANA” – PUPO AVVELENATO: "SPOSO IN PIENO LA DECISIONE DEI TIFOSI VIOLA DELLA CURVA FIESOLE CHE, PER PROTESTA, NON ENTRERANNO ALLO STADIO. NEMMENO IO GUARDERÒ LA PARTITA IN TIVÙ. MI RIVOLGO A CHI DEVE DECIDERE E AL PRESIDENTE VIOLO ROCCO COMMISSO E DICO: "RIPENSATECI". NON SEMPRE "THE SHOW MUST GO ON". CI SONO CASI IN CUI ANCHE LO SPETTACOLO PIÙ IMPORTANTE SI DEVE FERMARE. FOSSI AL POSTO DEI CALCIATORI DI FIORENTINA E JUVE IO..."

Pupo per Dagospia

pupo

Mi trovo in Lituania per lavoro. Sono le quattro e mezzo del mattino e non riesco a dormire. Penso alle persone della mia regione, colpite dalla sciagura idrogeologica e penso alla totale mancanza di rispetto e sensibilità, di chi ha deciso che stasera, allo Stadio Franchi di Firenze, lo show calcistico debba comunque andare in scena.

Sposo in pieno la decisione dei tifosi viola della curva Fiesole che, per protesta, non entreranno allo stadio. Nemmeno io guarderò la partita in tivù. Ma non mi fermerò qui. Smetterò di interessarmi al Calcio, almeno fino alla fine dell'attuale Campionato. Poi si vedrà. Giocare un match così importante e delicato, in un contesto emotivo del genere è, a mio avviso, non solo inopportuno, ma vergognoso.

curva fiesole

Se proprio non si poteva posticipare (e non riesco a capirne il motivo) avrebbero almeno potuto spostarlo in un'altra città fuori dalla Toscana. Non mi sembra che la Juventus e nemmeno la Fiorentina, siano stracariche di impegni extra campionato, tali da non poter trovare una data per un eventuale recupero.

Detto ciò, siccome mancano molte ore al fischio d'inizio, spero ancora in un rigurgito di umanità da parte di coloro che devono decidere. Mi rivolgo a loro e al Presidente Rocco Commisso e dico: "Ripensateci". Non sempre "The show must go on". Ci sono casi in cui anche lo spettacolo più importante si deve fermare e questo, è uno di quelli. In extrema ratio io, al posto dei calciatori della Fiorentina, ma anche di quelli della Juventus, alla fine, mi rifiuterei perfino di scendere in campo. A volte, un gesto dimostrativo, è più efficace ed ha più valore dei soliti (comunque utili) aiuti economici.

pupo rocco commisso