“BELVE O PAVONI, AVANTI IL PROSSIMO... NOI SIAMO AQUILE E VOLIAMO ALTO, SOPRA LE VOSTRE OSSESSIONI” – LA LAZIO REPLICA SUI SOCIAL ALLE BATTUTE DEL ROMANISTA CLAUDIO AMENDOLA A BELVE (“MEGLIO FASCISTA O LAZIALE? NON LO SO…SE HO UNA PISTOLA ALLA TEMPIA? MEGLIO CHE SPARI”), DELL’INTERISTA CATTELAN E DEL COMICO RAPONE – “OGNI MALEDETTO MARTEDÌ UN TIFOSO DELLA LAZIO SA GIÀ CHE RICEVERÀ UN ATTACCO GRATUITO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICO”

“Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo...noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli" pic.twitter.com/dliwHxlqWx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 22, 2023

Da sololalazio.it

lotito lazio roma

“Come ho fatto a interpretare bene il ruolo di un fascista laziale? Eh, li conosco. Non ho pensato a una cosa tipica dei laziali, ho solo pensato a fare uno stronz*, non per il laziale ovviamente”. A parlare è Claudio Amendola, attore e regista romano, ospite di Belve. Sollecitato dalla Fagnani, continua: “Meglio fascista o laziale? Non lo so…forse laziale. Ma non lo so, non rispondo e me la cavo. Ma non può succedere. E se ho una pistola alla tempia? Ma spara no (ride, ndr)?”

tweet della società sportiva lazio

Da corrieredellosport.it

L'ultimo in ordine di tempo è stato Claudio Amendola che ha raccontato come, anni fa, togliesse i giocattoli a suo figlio dicendo: "Te li hanno rubati i laziali. Ma poi - ha aggiunto - glieli ridavo e dicevo che erano stati i romanisti a restituirli". Amenola ha parlato a "Belve", il programma di Francesca Fagnani. La Lazio non ha gradito, così come non aveva gradito le battute di Alessandro Cattelan ("A Roma c'è solo la Lazio, in tono ironico") e quelle del comico Stefano Rapone che, sempre da Cattelan, aveva detto: "La mamma del laziale è una sex worker".

Apriti cielo. Per questo il club biancoceleste oggi, pubblicando una foto con Amendola, Fagnani, Rapone e Cattelan, ha preso la parola e ha twittato: "Ogni maledetto martedì un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo... Noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli".

esultanza lotito foto mezzelani gmt 028 esultanza lotito foto mezzelani gmt 024 esultanza lotito foto mezzelani gmt 023

(...)