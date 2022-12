“BENZEMA ERA RECUPERATO E DAGLI OTTAVI DI FINALE POTEVA SCENDERE IN CAMPO” - L'EX AGENTE DEL GIOCATORE DEL REAL PUBBLICA UN POST NEL QUALE SOSTIENE DI AVER AVUTO IL PARERE FAVOREVOLE DI TRE SPECIALISTI, CHE AVEVANO GARANTITO L'IDONEITÀ DI BENZEMA – ANCHE IL PALLONE D’ORO RIBADISCE CHE ERA DISPONIBILE. E ALLORA PERCHE’ NON E’ STATO REINTEGRATO DA DESCHAMPS? PESA IL CASO VALBUENA?

Da corrieredellosport.it

BENZEMA DESCHAMPS

Continuano le polemiche attorno al mancato rientro del Pallone d'Oro in carica Karim Benzema nella selezione francese nel corso dei Mondiali in Qatar. Il centravanti del Real Madrid aveva lasciato il ritiro transalpino a due giorni dalla partita d'esordio contro l'Australia (4-1 per i francesi, ndr) a causa di un infortunio muscolare al quadricipite.

Si diceva tuttavia che Benzema fosse ormai pienamente recuperato già per gli ottavi di finale, ma nonostante non fosse stato sostituito dalla lista dei convocati non è stato richiamato dal CT francese Didier Deschamps. L'ex agente del classe 1987, Karim Djaziri, mostra le prove dell'effettivo recupero della punta.

In questi anni Benzema ha avuto vari dissapori con la nazionale francese, ma nonostante tutto era stato incluso nella lista di giocatori che avrebbe partecipato alla Coppa del Mondo in Qatar (dopo aver giocato anche l'Europeo). Rimane dunque un piccolo mistero come mai non sia stato reintegrato in nazionale una volta ristabilitosi fisicamente.

KARIM BENZEMA

L'ex agente del giocatore, Karim Djaziri, ancora molto vicino alla punta madrilena, ha pubblicato su Twitter un post nel quale sostiene di aver avuto il parere favorevole di tre specialisti, che avevano garantito l'idoneità di Benzema a giocare almeno gli ottavi di finale:

"Io affermo questo, ma prima ho consultato tre specialisti che confermano la diagnosi secondo cui Benzema avrebbe potuto essere in forma dagli ottavi in poi per stare almeno in panchina. Perché gli hai chiesto di andarsene così presto?".

Il riferimento, neanche troppo velato, è al CT dei transalpini Didier Deschamps, col quale Benzema ha avuto parecchi screzi in passato, a cominciare dal caso Valbuena del 2015, per il quale l'attuale Pallone d'Oro è stato estromesso dalla nazionale per parecchi anni.

KARIM BENZEMA

Nel post è presente anche un video di una ecografia di un calciatore di 34 anni, dunque Benzema, in lingua inglese, che conferma l'effettiva guarigione dell'attaccante.

La risposta enigmatica di Benzema

Anche l'attaccante francese ha poi pubblicato un post, sempre sul social network Twitter, nel quale sottolinea come questo video rappresenti una vera e propria prova del suo effettivo recupero.

Nel post si vede semplicemente Benzema mentre ti fa un selfie, con la caption: "Perchè una volta che lo vedi, lo sai", in riferimento al video medico nel quale si prova la risoluzione del suo problema fisico.

KARIM BENZEMA

Anche dopo l'addio alla nazionale avvenuto qualche giorno fa, insomma, non si placano le polemiche a distanza tra Deschamps e Benzema. Possibili che nuovi retroscena vengano alla luce nei prossimi giorni.

deschamps pavard deschamps KANTE DESCHAMPS benzema valbuena BENZEMA DESCHAMPS