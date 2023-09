3 set 2023 10:36

“BISOGNA STARE ATTENTI A MILANO. UNA LADRA VOLEVA RUBARCI I TELEFONI MA L’ABBIAMO BECCATA”– BOBO VIERI RACCONTA COME È RIUSCITO A SVENTARE UN FURTO MENTRE SI TROVAVA A CENA IN UN LOCALE INSIEME ALLA COMPAGNA, COSTANZA CARACIOLO - UNA DONNA SI È AVVICINATA AL LORO TAVOLO E HA CERCATO DI USARE LA “TECNICA DEL FOGLIETTO” PER DISTRARLO: “PRENDONO UN FOGLIO E LO METTONO SUL TELEFONO, E POI...”… - VIDEO