TRA MOGLIE ED EX MARITO NON METTERE IL BANDITO - IN RUSSIA FINISCE MALE IL DIVORZIO TRA L'OLIGARCA E UOMO PIÙ RICCO DEL PAESE ARKADY ROMANOVIC ROTENBERG, COMPAGNO DI JUDO DI PUTIN, E NATALIA SERGEEVNA ROTENBERG: LUI HA SPEDITO UN COMMANDO DI 30 TERRORISTI CECENI ARMATI PER SFRATTARE LEI DA UNA MEGA VILLA IN COSTA AZZURRA - E PENSARE CHE LA DONNA, NEL FRATTEMPO RISPOSATA CON IL POLITICO ARMENO TIGRAN ARZAKANTSYAN, AVEVA DETTO DI ESSERSI LASCIATA "IN OTTIMI RAPPORTI"...