“IL CALCIO FEMMINILE NON PUÒ PARAGONARSI A QUELLO MASCHILE” – PER QUESTA FRASE (ASSOLUTAMENTE CONDIVISIBILE) MA CONSIDERATA SESSISTA L’EX CALCIATORE SPAGNOLO ALFONSO PEREZ E’ FINITO NELLA BUFERA: IL GETAFE HA TOLTO IL SUO NOME DALLO STADIO CITTADINO – LUI HA PROVATO A DIFENDERSI: “NON HO NULLA CONTRO LE DONNE, HO ANCHE UNA FIGLIA CHE GIOCA A CALCIO” – MA A GETAFE C’E’ UNA SINDACA E UN’AMMINISTRAZIONE DI ULTRA-SINISTRA (PARTITO OPERAIO E PODEMOS)...

Luigi Mascheroni per il Giornale - Estratti

alfonso perez

Getafe è un paesone fuori Madrid. Lì nacque, campionato 1972-73, il calciatore Alfonso Pérez, per tutti Alfonso. Nella squadra della città in realtà non ha mai giocato, e non è stato nemmeno un fuoriclasse. Un attaccante di medio-alto livello, 38 presenze e 11 gol in nazionale. Comunque, nel '98 la città gli intitola il nuovo stadio: «Coliseum Alfonso Pérez». Tutti felicissimi. Olé!

Fino a ieri. Quando il Consiglio comunale di Getafe e il Getafe Club de Fútbol hanno deciso di rimuovere il nome di Alfonso Pérez, oggi splendido cinquantenne, dallo stadio cittadino, che d'ora in poi si chiamerà solo Coliseum. Motivo: una recente dichiarazione sessista del calciatore, peraltro di buon senso: «Il calcio femminile non può paragonarsi a quello maschile». E poco importa se pensasse alla struttura fisica, agli introiti, all'impatto mediatico. O, come pensiamo noi, alla qualità di gioco.

alfonso perez

Non è neppure servito l'autodafé di Alfonso Pérez (l'Inquisizione più spietata fu quella spagnola): «No tenemos nada en contra de las mujeres. Tengo una madre, una esposa y una hija». Che gioca pure a calcio. Strano: la giunta di Getafe è formata dal Partito operaio e da Podemos: l'ultrasinistra. E il sindaco è una sindaca.

Niente da fare. La politica femminista non può paragonarsi a quella maschile.

alfonso perez stadio getafe