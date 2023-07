“IL CALCIO ITALIANO E’ A UN LIVELLO MOLTO BASSO”. PAROLA DI PASQUALE BRUNO, DETTO ‘O ANIMALE: “L'ALTRA SERA MI SONO IMBATTUTO NELLA SFIDA DELLA NOSTRA UNDER 21 CON LA NORVEGIA. DOPO DIECI MINUTI AVEVO GIÀ CAMBIATO CANALE” – L’EX DIFENSORE DEL TORO MANDA UN MESSAGGIO A JURIC: “DOVREBBE ALTERNARE VIDEO DI TATTICA A VIDEO DELLE NOSTRE SFIDE CON LA JUVE: SE I RAGAZZI, SOPRATTUTTO CHI ARRIVA DA FUORI, SI RIVEDE COME GIOCAVAMO IO O POLICANO, FORSE SI VINCE”

Estratto dell'articolo di Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

PASQUALE BRUNO

(...)

Il calcio italiano le piace?

«No. Scriva pure che il nostro livello è basso, molto basso».

Dentro al calcio italiano c'è un Toro in cerca di una identità ben precisa: basta galleggiare, serve alzare l'asticella delle ambizioni.

«Il Toro può, anzi deve, arrivare almeno al settimo posto che vuol dire Conference League: in un contesto dove non vedo fenomeni o squadre tanto superiori, sarebbe un vero peccato non chiudere il terzo anno di Juric in panchina con il pass per le coppe».

PASQUALE BRUNO

(...)

Juric l'ha capito?

«L'ha capito a tal punto che mi sentirei di dire che siamo aggrappati a lui: urla, si arrabbia, ci tiene. A volte esagera, ma è vivo».

Buongiorno sia l'unico intoccabile: parole del tecnico granata nell'ultima chiacchierata di stagione

Pasquale Bruno Baggio

«Di Buongiorno mi fido, ad occhi chiusi: viene da una famiglia di tifosi del Toro, deve trasmettere i giusti valori ai compagni. Può farlo, è un leader».

Schuurs accompagna gli amici in arrivo dall'Olanda a Superga.

«Schuurs è sveglio, in campo si vede: deve restare. E come lui quella che può costituire l'ossatura della squadra. Siamo nelle mani del patron».

Giocare ad uomo è un pregio o un limite?

«Mi piace vedere Juric chiedere una marcatura così, anche a tutto campo: mi riporta ai miei tempi, a quando non si lasciava un centimetro di campo all'avversario».

Pasquale Bruno

Europa. E, poi?

«Regalateci un derby, almeno uno: non si può andare avanti dimenticandoci quando è stata l'ultima gioia. Al Filadelfia, Juric dovrebbe alternare video di tattica a video delle nostre sfide con la Juve: se i ragazzi, soprattutto chi arriva da fuori, si rivede come giocavamo io o Policano, forse si vince».

Calcio italiano al di sotto della media accettabile: conferma quanto detto prima? «Confermo e sottoscrivo. L'altra sera mi sono imbattuto nella sfida della nostra Under 21 con la Norvegia: dopo dieci minuti avevo già cambiato canale».

PASQUALE BRUNO VAN BASTEN Pasquale Bruno

PASQUALE BRUNO PASQUALE BRUNO Pasquale Bruno, 1991, derby di Torino pasquale bruno PASQUALE BRUNO