IL “CANNIBALE” VERSTAPPEN CALA IL TRIS – AL PILOTA DELLA RED BULL È BASTATO ARRIVARE SECONDO NELLA GARA SPRINT DEL GRAN PREMIO DEL QATAR PER LAUREARSI PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA 1 - A 24 ANNI, L'OLANDESE ENTRA COSÌ NEL CLUB DEI GRANDI, CHE COMPRENDE MITI COME NIKI LAUDA, AYRTON SENNA, JACKIE STEWART E NELSON PIQUET – VIDEO

Max Verstappen's World Championship celebration pic.twitter.com/gVJ9UikSG8 — RBR Daily (@RBR_Daily) October 7, 2023

Estratto dell’articolo di Giusto Ferronato per www.gazzetta.it

max verstappen campione del mondo per la terza volta

Missione compiuta, Max Verstappen è campione del mondo della F1 per la terza volta della carriera. Non che ci fossero dubbi in proposito, questo Mondiale per l’olandese era soltanto una formalità, visto l’ampio vantaggio in classifica su Sergio Perez.

[…] nella Sprint del sabato di Losail era sufficiente arrivare tra i primi 6, Max non ha dovuto aspettare nemmeno la bandiera a scacchi perché un incidente di gara che ha messo fuori gioco proprio Perez, l’unico che in classifica in teoria (molto in teoria) avrebbe potuto raggiungerlo, con lo zero ha decretato il trionfo del compagno di squadra con 8 giri di anticipo.

Max è comunque arrivato secondo al traguardo dietro alla McLaren di un sempre più positivo Oscar Piastri, felice per questa prima mini-vittoria. […] in gara partirà in pole position e cercherà di celebrare questa terza meritatissima corona arrivando sul gradino più alto del podio. Come si addice ai grandissimi.

[…] Il club dei piloti di F1 con tre titoli vinti è da brividi: Niki Lauda, Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham, Nelson Piquet. Max ci è arrivato a soli 26 anni, e vista la forza della Red Bull, è facile immaginare che Alain Prost e Sebastian Vettel a quota 4 avranno presto compagnia. Verstappen è un ragazzo figlio del suo tempo, più innamorato della guida al simulatore collegato in Rete che frequentatore di passerelle e mondanità.

Chissà che ora con questo terzo titolo non cambi qualcosa. Ma al di là di una vita privata più o meno mediatica, la realtà è che in F1 c'è già un altro "cannibale": nemmeno il tempo di esaltare Michael Schumacher, Sebastian Vettel o Lewis Hamilton e lì nel libro dei record sta arrivando come un treno un altro pilota che può riscrivere tutti i numeri. Lo può fare per età, talento e forza del team nel quale corre. [...]

