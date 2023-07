“CARO AJAX, SONO FINITO. ORA HO BISOGNO DI RILASSARMI” – IL 30 MAGGIO VAN DER SAR AVEVA LASCIATO IL RUOLO DI DG DEL MITICO CLUB OLANDESE DOPO UNDICI ANNI, IERI E’ STATO COLPITO DA EMORRAGIA CEREBRALE: L’EX PORTIERE DELLA JUVENTUS È IN TERAPIA INTENSIVA - NEL 2009 ERA TOCCATO ALLA MOGLIE AFFRONTARE LO STESSO PROBLEMA, DA CUI SI ERA LENTAMENTE RIPRESA. EDWIN ERA TESTIMONIAL CON LEI DI UN’ASSOCIAZIONE CHE AIUTA LE PERSONE CON DISTURBI CEREBRALI

Preoccupazione per Edwin Van der Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United. Secondo quanto riporta il club olandese - di cui è stato anche amministratore delegato prima di dimettersi a maggio - l’ex giocatore ha subito un'emorragia cerebrale. Van der Sar, 52 anni – scrive De Telegraaf – era in vacanza su un'isola croata ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale.

Van Der Sar, il comunicato dell’Ajax

"È nel reparto di terapia intensiva – sottolinea l'Ajax – ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti siamo vicini".

Van der Sar, le dimissioni da dirigente dell’Ajax

Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2025, lo scorso maggio ha annunciato le sue dimissioni da amministratore delegato dell’Ajax, di cui è stato dirigente per undici anni, dopo la mediocre stagione del club olandese, arrivato terzo in Eredivisie, dietro a Feyenoord e PSV Eindhoven, e quindi fuori dalla prossima Champions League. Il Consiglio d’amministrazione dell’Ajax gli aveva chiesto di rimanere in carica fino al primo agosto per aiutare la società nel mercato estivo.