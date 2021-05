28 mag 2021 20:06

“UNA CARRIERA DA CAPITANO PER POI FINIRE CAMERATA. TOTTI SERVO DEI SIONISTI” – CHEF RUBIO, ORMAI CAMERIERE DI HAMAS, VA ALL’ATTACCO DELL’EX CAPITANO GIALLOROSSO IN ISRAELE PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – “CARO TOTTI, FATTI TRADURRE DA QUALCUNO STA ROBA: STAI ANDANDO A CASA DI NAZISTI CHE MINACCIANO CIVILI CON ARMI PESANTI, E HAI ACCETTATO SOLDI NON VITALI DA UNO STATO CHE…