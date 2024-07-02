“LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “DOPO IL DISASTRO, I DEMOCRATICI PENSANO A UN’ALTERNATIVA: ‘LA MOGLIE CONVINCA SPALLETTI A FARE UN PASSO INDIETRO’” (LA PALESTRA/ANTONIO CARANO)-
“LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “DOPO IL DISASTRO, I DEMOCRATICI PENSANO A UN’ALTERNATIVA: ‘LA MOGLIE CONVINCA SPALLETTI A FARE UN PASSO INDIETRO’” (LA PALESTRA/ANTONIO CARANO)-
DAGOREPORT – LA "PORA" GIORGIA E' COSI' MALCONCIA CHE JE TOCCA TIFARE PER MACRON - SE MARINE LE PEN OTTENESSE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA AL BALLOTTAGGIO (COSA POCO PROBABILE), LA DUCIONA TRANSALPINA POTREBBE DIVENTARE, UNENDO IL SUO GRUPPO I&D AI "PATRIOTI" DI ORBAN, IL CATALIZZATORE DI TUTTE LE FORZE SOVRANISTE, COMPRESI QUELLI DI ECR, LASCIANDO LA “PSICONANA” (COPY GRILLO) ANCOR PIU' ISOLATA – DOPO LA DEBACLE AL CONSIGLIO EUROPEO, UNA VOLTA SENZA I POLACCHI DEL PIS, LA DUCETTA SI RITROVEREBBE CON IL QUARTO O QUINTO GRUPPO EUROPEO, CON POCHISSIMO MARGINE PER ESSERE INCISIVA O DETERMINANTE NELLA COMMISSIONE EUROPEA…
FLASH! - LA MELONA CI TENEVA MOLTISSIMO, ALMENO CHE GLI AZZURRI ARRIVASSERO ALLA SEMIFINALE DEGLI EUROPEI CON LEI IN TRIBUNA FASCIATA COL TRICOLORE - INVECE, E' ARRIVATA LA SCONFITTA PIU' VERGOGNOSA. E ORA PALAZZO CHIGI VORREBBE CHE SE NE ANDASSERO SPALLETTI E GRAVINA. CHE RESISTONO IMPAVIDI AL LORO POSTO. A SPINGERE I NOSTRI EROI AI GIARDINETTI, CI PENSERANNO IL MINISTRO ABODI E LA LEGA CALCIO DI LORENZO CASINI, LEGATO A LOTITO (NEMICO DI GRAVINA)
FLASH! – A CHE PUNTO E’ LA NOTTE DI JOE BIDEN? LA MOGLIE JILL POTRA’ OPPORSI ANCHE COL MATTARELLO ALL’ABBANDONO DELLA CORSA PRESIDENZIALE DEL RIMBAMBIDEN DI CASA, MA NULLA POTRA’ FARE SE I TYCOON DELLA SILICON VALLEY, PRINCIPALI FINANZIATORI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEM, DECIDONO DI CHIUDERE I RUBINETTI E I GOVERNATORI DEI 4/5 STATI DOVE IL VOTO E’ ‘’BALLERINO’’ ANNUNCIANO CHE NON C’E’ PIU’ TRIPPA PER GATTI…
FLASH! – OCCHIO ALL’INCANTEVOLE CANTAUTRICE GIORDANA ANGI - LA PRIMA CONCORRENTE DEL TALENT “AMICI DI MARIA DE FILIPPI” A FARE COMING OUT COME LESBICA NEL 2018, OGGI È GETTONATISSIMA. E NON SOLO PERCHÉ HA PUBBLICATO IL PRIMO ALBUM IN LINGUA INGLESE, COLLABORANDO CON STING E POI ACCOMPAGNANDOLO IN GIRO PER L’EUROPA APRENDO I SUOI CONCERTI. MA ANCHE PERCHÉ LA 30ENNE ANGI AVREBBE FATTO GIRARE TESTA E TESTOSTERONE A UNA STAR TELEVISIVA….
FLASH! – “IL MIO COMPITO E’ GIUNTO AL TERMINE”. CARLO VERDELLI, DOPO DUE ANNI E MEZZO, RASSEGNA LE DIMISSIONI DALLA DIREZIONE DI “OGGI” – NEI GIORNI SCORSI, L’EX DIRETTORE DI “REPUBBLICA” L’HA COMUNICATO ALL’EDITORE URBANO CAIRO, E OGGI POMERIGGIO AL CDR DEL SETTIMANALE – VOCI: AL SUO POSTO, CAIRO PUNTEREBBE SU MARIANNA APRILE….