“CHE BELLA!”; “MA E’ MIA MOGLIE” - IL SIPARIETTO DA RIDERE TRA VIERI E TOTTI IN DIRETTA SU INSTAGRAM - L'EX CAPITANO DELLA ROMA CREDE DI INQUADRARE ILARY, INVECE INQUADRA … - VIDEO-
PIAZZA AFFARI RIMBALZA DOPO LE PAROLE DI URSULA VON DER LEYEN E CHIUDE A +7%: IN GIORNATA ERA ARRIVATA A GUADAGNARE ANCHE IL 17 DOPO LA SEDUTA PEGGIORE DELLA STORIA DI IERI (PER COLPA DELLA LAGARDE) – LO SPREAD SCENDE A 220 PUNTI POI SI ASSESTA A 240 – RALLENTA IL PETROLIO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
ALIBABA CONTRO IL CORONAVIRUS - JACK MA DONA 1,8 MILIONI DI MASCHERINE ALL'EUROPA E UN MILIONE AGLI USA, OLTRE A 600MILA KIT PER INDIVIDUARE IL VIRUS: ''L'ESPERIENZA CINESE INSEGNA CHE TEST VELOCI E ACCURATI E LA GIUSTA PROTEZIONE PER GLI OPERATORI SANTIARI SONO I BENI ESSENZIALI PER FERMARE L'ESCALATION DELL'EPIDEMIA. ORA NON PUÒ ESSERE UNA SINGOLA NAZIONE A COMBATTERE, MA DOBBIAMO FARLO TUTTI INSIEME, MANO NELLA MANO'' (SÌ, PERÒ DISINFETTATA…)