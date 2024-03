“CHE BRUTTA FINE. SOLO COME UN CANE”. E BOBO VIERI QUERELA IL SITO DI FABRIZIO CORONA ("DILLINGER NEWS") PER DIFFAMAZIONE - SECONDO IL LEGALE DELL’EX ATTACCANTE, LA TESTATA AVREBBE PUBBLICATO ARTICOLI E POST “GRAVEMENTE DIFFAMANTI” NEI RIGUARDI DI BOBONE DEFINITO “UN UOMO TRISTE, VECCHIO, INUTILE, FINITO, VUOTO" - "PIUTTOSTO CHE UNA VITA COME LA SUA PREFERISCO STARE IN GALERA..."

Christian Vieri, ex bomber dell'Inter e della Nazionale, ha presentato una querela per diffamazione aggravata nei confronti di Dillinger News, il sito di gossip e informazione di Fabrizio Corona. Come spiegato dall'avvocato Danilo Buongiorno, che rappresenta l'ex calciatore, la testata avrebbe "attraverso i propri canali editoriali pubblicato un articolo gravemente offensivo e diffamatorio".

In particolare, il legale si riferisce a un articolo in cui si "afferma testualmente ‘Adani, Cassano e Ventola che prendono per il culo giustamente quell"uomo' triste, vecchio, inutile, finito, vuoto di Vieri… Che brutta fine solo come un cane. Piuttosto che una vita come la sua preferisco stare in galera'".

L'ex attaccante, infatti, ha sporto una denuncia-querela alla Procura di Milano per "diffamazione aggravata nei confronti della testata editoriale Dillinger News" portando come prove "espressioni gravissime, ingiuriose, lesive e diffamanti". Non si tratterebbe solo di quel post pubblicato su Instagram, ma di "altri articoli gravemente diffamanti, anch'essi prodotti avanti all'Autorità Giudiziaria".

