“IL CHELSEA VUOLE COMPRARE 5 CLUB ARGENTINI” - IL PRESIDENTE IPERLIBERISTA JAVIER MILEI È TORNATO A DIFENDERE LA SUA PROPOSTA DI PRIVATIZZARE LE SOCIETÀ SUL MODELLO DELLA PREMIER LEAGUE E HA SOSTENUTO CHE ALCUNE SQUADRE ARGENTINE, TRA CUI IL BOCA JUNIORS (DI CUI MILEI È TIFOSO), HANNO SCATENATO GLI APPETITI DEL CLUB LONDINESE CHE FA CAPO A BOEHLY – MA CI SAREBBERO ALLA FINESTRA ANCHE I GRUPPI ARABI PRONTI A INVESTIRE 3 MILIARDI DI DOLLARI...

JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 1

(ANSA) Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è tornato a difendere la trasformazione dei club di calcio nati come associazioni senza fine di lucro in società anonime, sul modello della Premier League inglese. In questa direzione, il leader ultraliberista ha sostenuto che il Chelsea vorrebbe acquistare alcune squadre argentine, tra cui il Boca Juniors (di cui Milei è tifoso). "C'è un desiderio esplicito (da parte del Chelsea) di voler acquistare Boca, Racing, Estudiantes, Newell's o Lanús.

“Sono soldi facili", ha detto il capo dello Stato in un'intervista a Radio Mitre, nonostante non sia stata ancora diffusa alcuna informazione al riguardo. Milei ha inoltre precisato che il Chelsea non è l'unico interessato a fare affari in Argentina. Secondo lui, i gruppi arabi "sono in attesa di investire 3 miliardi di dollari", cosa che considera "molto positiva" per il calcio locale. (ANSA).

todd boehly 1 JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 2 todd boehly 4 JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 3 JAVIER MILEI URLA VIVA LA LIBERTAD CARAJO IN AEREO