10 mar 2024 19:10

“CHIEDO SCUSA A TUTTI, MA NON HO COLPITO HENRY CON UNA TESTATA NÉ L'HO RICEVUTA DA LUI” – IL MEA CULPA DELL’ALLENATORE DEL LECCE, ROBERTO D’AVERSA, DOPO LA RISSA SCOPPIATA ALLA FINE DELLA PARTITA CONTRO IL VERONA: “SI È TRATTATO DI UN CONTATTO FISICO, DI UN PESSIMO ESEMPIO, DI UN'IMMAGINE ANTI SPORTIVA, MI SONO LASCIATO TRASCINARE DALLA FOGA E HO PERSO LUCIDITÀ. MA NON AL PUNTO DI COLPIRE UN'ALTRA PERSONA, QUESTO NON MI APPARTIENE. LO RESPINGO” – IL TECNICO RISCHIA L’ESONERO: IL DIRETTORE SPORTIVO CORVINO AVREBBE GIÀ CONTATTATO LEONARDO SEMPLICI PER SOSTITUIRLO… - VIDEO