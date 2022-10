“CI SONO I GAY NEL CALCIO? CERTO, È IL MOMENTO DI ROMPERE QUESTO TABÙ” – BOMBASTICA INTERVISTA SUL "FATTO" A IVAN ZAZZARONI: “I CALCIATORI A FINE CARRIERA SI DEPRIMONO, INGRASSANO E VANNO IN TV A TOGLIERCI IL LAVORO. E QUESTO MI FA INCAZZARE TANTISSIMO. L’ALTRA SERA DEL PIERO CON AGNELLI È STATO ECCESSIVAMENTE REMISSIVO” – “STO SULLE PALLE A CHI NON MI CONOSCE. NON VOLEVO ACCETTARE ‘BALLANDO’, ERO GIÀ NEL MIRINO DI MOLTI COLLEGHI CHE MI TRATTANO COME UNO CHE PENSA SOLO A FARE IL FENOMENO” – E POI ALLEGRI, ANCELOTTI, MOURINHO (SU CUI HA SCRITTO UN LIBRO), LA SEGRE E BISCARDI CHE…

Da ilnapolista.it

ivan zazzaroni

Su Il Fatto Quotidiano una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Racconta quando è diventato un personaggio televisivo.

«Dal 1991 convocato da Aldo Biscardi per Il processo del lunedì: cercava visi giovani e mi assegnò uno spazio dal titolo “Segretissimo”; in teoria mi occupavo di calciomercato. In realtà non gliene importava nulla, non ascoltava nulla, non sapeva quasi nulla: si presentava in trasmissione con in mano un foglio gigante, quasi un cartellone, con sopra le frasi scritte a caratteri enormi; poi si sedeva e aveva davanti a sé una serie di televisori collegati tutti sulla concorrenza: quando gli altri andavano in pubblicità, Aldo fomentava la discussione, ci incitava alla lite; le prime volte mica capivo».

CARESSA ZAZZARONI

La vera fama, però, è arrivata con Ballando con le stelle.

«Neanche volevo accettare, ero spaventato. Ero già nel mirino di molti, in particolare colleghi che a volte mi trattano come uno che pensa solo a fare il fenomeno».

Zazzaroni risulta antipatico?

«No, sto proprio sulle palle, soprattutto a chi non mi conosce».

Si definisce un gran lavoratore.

«Lavoro tanto, altrimenti uno non va da nessuna parte».

La prendono per un bluff.

«L’aspetto esteriore è un limite nella percezione delle persone».

VIERI CASSANO

A scuola andava bene, ma «senza massacrarmi». Racconta la Bologna degli anni 70.

«Bellissima; i miei genitori, con sacrificio, avevano deciso di iscrivermi a una scuola privata, la migliore di allora: le mie compagne erano le più belle della città, scarrozzate da macchinoni con autista; io per emergere divenni rappresentante d’istituto».

Ha giocato a pallone in Brasile.

«Prima mediano poi ala. Ero bravo, da ragazzo ho provato pure per Roma, Sambenedettese ed Empoli. Con il calcio sono arrivato fino alla Serie D con il San Lazzaro: sul campo mi sono rotto di tutto, dalla tibia al tendine d’Achille».

zazzaroni 45

Zazzaroni racconta del Brasile.

«Nel 1979-80 studiavo Lingue e volevo diventare interprete parlamentare e per il Comune di Bologna andai in Brasile: c’era un congresso; lì ho conosciuto una ragazza brasiliana e mi sono trasferito. I miei genitori mi diedero 700 dollari. Quando sono nato mamma aveva 17 anni e papà 18, e da adolescente l’estate pretendevano che lavorassi. A me giravano le palle, invece è stato utile. Con mio padre avevo un rapporto particolare, per anni non ho capito il motivo di dover cenare alle cinque del pomeriggio. Un giorno ho trovato la risposta: alle 8 aveva la seconda cena con la sua seconda famiglia».

Dal Brasile, comunque, tornò con più soldi di quando era partito.

ZAZZARONI COVER

«In Brasile vivevo a Ribeirão Preto, la città dove è nato Socrates e siccome avevo ancora il chiodo nella gamba mi inventai giornalista sportivo, ma al pallone non ci rinunciavo. L’allenatore del Botafogo era Antoninho, ex della Fiorentina, e mi permetteva di prepararmi con la squadra. Io felice. Mi divertivo come un matto e nel frattempo ero pure riuscito a intervistare proprio Socrates per Stadio».

A Zazzaroni viene chiesto come sono i calciatori a fine carriera. Risponde:

«Quelli che non si sono strutturati per il dopo entrano in depressione; poi ingrassano e vanno in tv a toglierci il lavoro e questo mi fa incazzare tantissimo anche perché spesso non conoscono l’italiano; l’altra sera Del Piero, in tv con Agnelli, è stato eccessivamente remissivo».

Su Mourinho:

«È il mio idolo. È pazzesco, mi ricorda Brian Clough. Clough l’ho conosciuto tanti anni fa per un torneo e sembra una sorta di zio di Mourinho, anche lui polemista, intelligentissimo, percezioni incredibili e nessuna paura».

Continua:

ZAZZARONI BALLANDO

«Allegri l’avrò sentito cento volte, Ancelotti lo chiamo sempre, anche alla fine dell’ultima partita di Champions. L’allenatore più intelligente è Mourinho. Ancelotti è spaziale, raffinato, uno che ha vissuto e sa stare al mondo».

Da professionista legato allo sport, è ancora tifoso?

«Non di una squadra ma delle persone».

Ci sono i gay nel calcio?

«Certo, e finalmente è il momento di rompere questo tabù».

LIGUORI MORATTI CARESSA ZAZZARONI MOSER ZAZZARONI IVAN ZAZZARONI 3 DAGO ZAZZARONI ivan zazzaroni ZAZZARONI ALLEGRI ZAZZARONI ANCELOTTI IVAN ZAZZARONI 5 IVAN ZAZZARONI zazzaroni dybala claudia mercurio ivan zazzaroni il bello del calcio 6 MOURINHO ZAZZARONI COVER IVAN ZAZZARONI 66

dybala zazzaroni ZAZZARONI BALLANDO fabiola cimminella ivan zazzaroni il bello del calcio 2