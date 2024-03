“CIÒ PER CUI SONO STATO PUNITO È STATO INTERPRETATO MALE. IL MIO COMPORTAMENTO E’ NORMALE IN EUROPA” – CRISTIANO RONALDO PARLA DELLA SQUALIFICA CHE GLI E’ STATA INFLITTA DALLA "SAUDI PRO LEAGUE" PER AVER ESULTATO CON UN “GESTACCIO” RIVOLTO AI TIFOSI AVVERSARI (CHE INTONAVANO CORI PER LIONEL MESSI): “LE MIE AZIONI NON VENGONO SEMPRE COMPRESE CORRETTAMENTE”. NON E' LUI CHE SBAGLIA, SO' GLI ALTRI CHE NON CAPISCONO: UN BEL MITOMANE 'STO CR7... - VIDEO

Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia dei quarti di finale della Coppa d’Asia. Cristiano Ronaldo ha parlato si è giustificato per quanto è successo durante la partita contro l’Al Shabab. Ha ripetuto il gesto che quando era alla Juventus aveva fatto ai tifosi dell’Atletico Madrid (come da foto)

«Non posso promettervi molto, perché sono un essere umano e niente è perfetto e la vita è fatta di errori, ma è meglio cercare di fare meno errori per essere migliori. Alcune persone hanno interpretano male le cose e le mie azioni non vengono sempre comprese correttamente. Ciò che ho fatto e per cui sono stato punito è stato interpretato male. Rispetto il Paese in cui vivo e questo comportamento è normale in Europa, e a volte la passione per il gioco e la frenesia ti fanno stare male e commettere errori. Chi non commette errori? Ma non faccio nulla di sbagliato intenzionalmente».

«Domani sarà una partita molto importante e lo sappiamo. I giocatori, i tifosi, ma anche il Paese in generale, ne conoscono l’importanza. Siamo preparati. Sarà una bella serata per i nostri tifosi».

Perché Cristiano Ronaldo è stato multato

Da oltre un anno, Cristiano Ronaldo fa la felicità di Al-Nassr. Ma non sempre in Arabia Saudita apprezzano i suoi modi di fare. Questa volta il campione portoghese è finito sotto la lente per un’esultanza ritenuta poco consona. Nonostante la vittoria 3 a 2 della sua squadra ieri contro Al-Shabab, Cristiano Ronaldo ha urtato la morale araba con un gesto che, molto probabilmente in Italia, avrebbe fatto meno rumore e forse causato solo un cartellino giallo.

Cristiano Ronaldo ha già dimostrato in più di un’occasione il suo carattere non proprio pacato, come quando l’anno scorso dette un calcio ad una bottiglia d’acqua o i suoi gesti di stizza dopo una sconfitta contro Al-Ittihad.

Ora Cristiano è finito nei guai per colpa di un modo di esultare decisamente volgare. Una volta finita la partita, si è recato davanti ai tifosi avversari che avevano cantato il nome di Messi per tutto l’incontro e ha messo la mano verso l’orecchio per mostrare che non li sentiva più. Poi, ha flesso le gambe e ha mostrato con la mano la sua regione pelvica. Per questo la Federcalcio saudita ha aperto un’indagine disciplinare sul gesto, considerato “immorale”, fatto dopo la partita vinta sull’Al Shabab.

