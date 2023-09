“LA CLAUSOLA CON IL NAPOLI? CI SONO DELLE COSE DA METTERE A POSTO” – LUCIANO SPALLETTI SI PRESENTA COME CT DELLA NAZIONALE E AMMETTE CHE C’È ANCORA QUALCHE QUESTIONE LEGALE DA RISOLVERE: “MA NIENTE MI FARÀ RETROCEDERE DAL PENSIERO DI AVER PRESO LA DECISIONE CORRETTA” – “VERRATTI E JORGINHO NON CONVOCATI? NON CONTA IL NOME, MA IL COMPORTAMENTO. DOBBIAMO CERCARE DI FARE UN CALCIO CHE PIACCIA A TUTTI” – LA LISTA DEI CONVOCATI PER LE QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI - VIDEO

luciano spalletti si presenta come ct della nazionale 1

1. NAZIONALE, I PRIMI CONVOCATI DI SPALLETTI: ESORDIO PER CASALE, UDOGIE IN U21

Prime convocazioni per Luciano Spalletti da ct dell'Italia. Il nuovo selezionatore ha chiamato 29 giocatori per il doppio impegno degli Azzurri nel percorso di qualificazioni a Euro 2024 prima contro la Nord Macedonia e poi a San Siro contro l'Ucraina. Uno l'esordiente, il difensore della Lazio Nicolò Casale mentre tornano a far parte della Nazionale Zaccagni, Biraghi, Mancini e Locatelli. Zaniolo e Retegui fanno parte degli attaccanti, assenti Jorginho e Verratti.

gabriele gravina luciano spalletti

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

gabriele gravina luciano spalletti gigi buffon

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Spalletti si presenta da ct azzurro: "Clausola Napoli? Scelta corretta"

roberto mancini - presentazione da ct dell arabia saudita

Dopo il sorprendente addio di Roberto Mancini, a Coverciano è stato presentato il nuovo commissario tecnico della nazionale. Luciano Spalletti è il volto nuovo chiamato a condurre gli Azzurri verso gli Europei 2024. L'ex allenatore della Roma, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, ha voluto fin da subito mettere in chiaro lo stato dei rapporti con i partenopei.

"Per quanto riguarda la clausola - precisa l'allenatore toscano - niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la decisione corretta. Ci sono delle cose da mettere a posto, stanno lavorando gli avvocati e spero si arrivi il più velocemente possibile alla migliore soluzione per entrambe le parti".

luciano spalletti si presenta come ct della nazionale 3

[…] "Sono stati giorni intensi - racconta il nuovo ct – […]. Essere qui come ct della Nazionale è una emozione indescrivibile e un sogno che parte da lontano. Spero di far rinascere quel sogno di poter portare con orgoglio la bandiera italiana a festeggiare a tutte le migliaia di bambini che guardano la Nazionale". E, inaugurando la sua prima conferenza stampa a Coverciano, ha ringraziato la Federazione e il presidente Gravina per l'incarico assegnatogli.

[…] L'obiettivo primario è affrontare al meglio le due partite che l'Italia dovrò disputare nei prossimi giorni. E per farlo è stato necessario convocare chi in questo inizio di stagione ha accumulato minuti sulle gambe. Non è il caso per esempio di Verratti e Jorginho, ai margini dei progetti tecnici dei loro rispettivi club. "Non conta il nome, ma il comportamento e quello che accade", precisa Spalletti.

luciano spalletti si presenta come ct della nazionale

L'avventura azzurra dell'ex allenatore del Napoli non sarà certo priva di ostacoli. Spalletti si fa carico di un'eredità pesante, quella di Mancini. […] "Bisogna cancella l'amarezza dei risultati negativi che sono successi - spiega il commissario tecnico - prendendo le distanze dal pensiero di far parte di un calcio minore. Dobbiamo cercare di fare un calcio che piaccia a tutti e trovare la giusta via di mezzo".

luciano spalletti si presenta come ct della nazionale 2 luciano spalletti si presenta come ct della nazionale LUCIANO SPALLETTI