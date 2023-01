“COLPIRNE UNA PER EDUCARNE CENTO: IL CALCIO LATINO SI DEVE RASSEGNARE, È LA SERIE B DEL CALCIO” – LO JUVENTINO PIERLUIGI PANZA: “IO, FOSSI NELLA JUVE, MI RITIREREI DAL CAMPIONATO SENZA ATTENDERE LA DISTRUZIONE PER MANO GIUDIZIARIA E LASCEREI RIPARTIRE DALLA C LA NEXT GEN” – “NON CAPISCO COME ANDREA AGNELLI POSSA AVER PENSATO DI SFIDARE IL NUOVO CALCIO GLOBALE, QUELLO DELLA PREMIER E DELLA CITY DI LONDRA IN AFFARI CON QATARIOTI E SAUDITI, QUELLO DELLA FINANZA GLOBALE INCONTROLLATA: SOLDI, SOLDI, SOLDI” – “VEDO IN CHIELLINI CHE TRATTIENE LA MAGLIA DI SAKA L’ULTIMO SAMURAI DEL CALCIO LATINO CONTRO LA CITY GLOBAL DEI PETRODOLLARI…”

Dal profilo Facebook di Pierluigi Panza

PIERLUIGI PANZA

Colpirne una per educarne cento: il calcio latino si deve rassegnare, è la serie B del calcio. Deve star zitto e non si deve ribellare.

Se un argentino che non ha mai giocato in Argentina vuol vincere il mondiale deve prima servire la boutique parigina dei quatarioti e quando ritira il premio dal suo datore di lavoro deve indossare il Bisht mediorientale anziché ricoprirsi con la bandiera della sua nazione, quella che Maradona sventolò in faccia agli inglesi dopo le guerra delle Malvinas. Per Mbappe è già pronto il hijab. Soldi, soldi, soldi…

al thani veste messi con il Bisht - la tunica da emiro

Non capisco come Andrea Agnelli possa aver pensato, sulla base dei fondi a disposizione di una pur ricca famiglia di origine italiana e ora global, di sfidare il nuovo calcio globale, quello della Premier e della City di Londra in affari con Quatarioti e Sauditi, quello della finanza globale incontrollata: soldi, soldi, soldi…

Fa niente al regime di Infantino e Ceferin se centinaia son morti per i mondiali in Quatar, da punire sono le squadre che, per hybris, non vogliono rassegnarsi alla sudditanza e finiscono con lo sballare i bilanci e inventarsi, come estrema ciambella di salvataggio, la Superlega con tre italiane, tre spagnole, due tedesche, quattro a rotazione più solo quattro del Nuovo Regime del calcio global. Sacrilegio.

ceferin infantino

Se per ribellarti non stai alle regole… ecco che i giudici del tuo Paese daranno solerte corso alle tue malefatte. Una bella giustizia politica è quel che ci vuole, sarà di monito a tutte. E che sia “afflittiva”: quindi, se tu rapini e sei scarso ti danno meno pena rispetto a se tu rapini e sei bravo: una condanna ad hoc, una pena non uguale per tutti.

ANDREA AGNELLI MEME BY GNENTOLOGO

Vi è piaciuto, tifosi di Milan e Inter, vedere dei figuranti sventolare le vostre sciarpe allo stadio di Riad senza che questi nemmeno sapessero di che squadra fossero? E fare quattro anni di Supercoppa italiana in arabia vi piace? E i mondiali 2030 a Riad? E far giocare l’Atalanta alle tre del pomereggio per il calendario dettato dagli arabi? Ma alle tre del pomeriggio, a Bergamo, lavorano! E vedere Messi e Cr7 stringersi la mano in una partita finta ma dal conto corrente vero?

È un bel segno che un ragazzo nato a Napoli, tifoso del Napoli, capitano del Napoli debba finire a trent’anni nel post calcio globale? Che effetto farà la partenza a zero di Skrinier per la boutique dell’emiro dopo essersi inginocchiati davanti a lui offrendogli la fascia che fu di Mazzola? E quando a fine anno vedremo partire per la Premier Leao e Milinkovc Savic tutto bene?

leo messi in bisht coppa del mondo

E buttar giù San Siro per una speculazione, si dice, in favore di un imprenditore cinese e di un fondo americano?

O per tale Jerry Cardinale: chi l’ha visto, Jerry, si stanno chiedendo gli amici milanisti? Meglio che anche la Juve faccia delisting e venda, quel che resta dopo la fuga dei calciatori, a qualche emiro magari avversario di Al Thani o Bin Salman, a prezzo di saldo.

stadio riad milan inter

Io, fossi nella Juve, mi ritirerei dal campionato senza attendere la distruzione per mano giudiziaria e lascerei ripartire dalla C la Juve next gen. Senza attendere il giudizio di giudici come quelli di calciopoli che non sapevano cosa fosse il calcio.

Un’altra penalizzazione, pare, arriverà per la carta Ronaldo (che io scrissi di non prendere perché sarebbe stato la rovina della Juve, lui è Paratici, che sogno di vedere in catene): ebbene, ricordiamone la nascita.

milan skriniar

Dopo cinquecento anni l’umanità è alle prese con la peste universale, non sappiamo se sopravviveremo, gli stadi chiudono, il calcio si ferma, tutto si ferma e siamo obbligati dalla legge a stare tutti chiusi in casa. Tutti? No, c’è uno che esce, prende macchina, aereo e se ne va a Funchal. Che qualche giudice l’abbia poi convocato al rientro? Non mi risulta, eppure era un reato. La Juve, invece, non ha scritto in bilancio un pagherò verso di lui… ma questo come ha modificato i risultati sportivi del campo? Ronaldo ha segnato di più? Non mi pare.

Meme su Chiellini Saka 7

Vedo in Chiellini che trattiene la maglia di Saka l’ultimo samurai del calcio latino contro la City global dei petrodollari, contro il super potere della Premier.

L’Ungheria è sparita dal calcio, la Grecia no c’è, non ci sono i Balcani, il Sudamerica è in bolletta… So che i tifosi juventini stanno promuovendo una campagna per disdire DAZN e Sky (non sto a dire chi sono i proprietari) e qualcuno vorrebbe una pacifica protesta davanti all’università del Salento di Lecce dove nel secondo semestre dovrebbe iniziare le lezioni quel giudice Mario Luigi Torsello, di Taranto, che ci ha condannati: la geografia dell’università italiana, si sa, prevede pochi chilometri.

GERRY CARDINALE IN PIAZZA A FESTEGGIARE IL MILAN

Hanno scoperto che il professor Torsello ha ricevuto due importanti onorificenze, quelle a cavaliere di gran croce e di grande ufficiale al merito, entrambe su proposta del presidente… del Milan, Silvio Berlusconi, nel 2011 e nel 2002. Ora dal Milan, sua squadra del cuore, Berlusconi può permettersi il Monza, fate un po’ voi. Da Agnelli, Moratti, Berlusconi a Jerry Ca…, thailandesi e cinesi e, presto, qualche amico arabo di Ceferin.

luciano moggi andrea agnelli

Poi ci lamentiamo che i bambini non seguono il calcio, ci lamentiamo delle risse agli autogrill: ieri eravamo a 37, oggi a 22, domani forse ci abbuonano qualche punto, ma dopodomani chissà. Tutto bene con il financial fair play al Paris Saint Germain e al Manchester city? La plusvalenza con Pjanic l’abbiamo fatta da soli o con il Barcellona?

Meglio congedarsi dal ruolo di tifoso e seguire i propri studi. Come diceva un adagio medioevale “state buoni se potete”: passerà anche il regno di Infantino e Ceferin; quando non serviranno più, i bancari svizzeri e gli acquisiti inglesi verranno gettati nella spazzatura pure loro.

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN