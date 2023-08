“COME SI FA A NON STARE DALLA PARTE DI DE LAURENTIIS NELLA VICENDA SPALLETTI-NAZIONALE?” – “IL GIORNALE” PRO-AURELIONE: “MA PER QUALE MOTIVO IL PATRON CAMPIONE D’ITALIA NON DOVREBBE PRETENDERE IL RISPETTO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CHE HA APPLICATO AL TECNICO NEL MOMENTO IN CUI IL TOSCANO SI È CONGEDATO DA NAPOLI DICENDO DI ESSERE ‘MOLTO STANCO’?” – FRANCO ORDINE: “SE È VERO, COME RAMMENTA ADL, CHE LA DEROGA NON PUÒ ESSERE INVOCATA NÉ DA SPALLETTI NÉ DALLA FEDERCALCIO, È ALTRETTANTO VERO CHE..."

Estratto dell’articolo di Franco Ordine per “il Giornale”

In fatto di principio, l’intervento di Aurelio De Laurentiis, […] a proposito della clausola che impone a Spalletti di versare una penale di quasi 3 milioni qualora decidesse di tornare ad allenare, non fa una piega. La frase «pacta sunt servanda», i patti vanno rispettati, è incisa sulla pietra dai tempi dei romani e non può essere tradita in questa occasione.

Dietro il sacrosanto principio poi resiste una questione di merito tesa a stabilire se il «patto di non concorrenza», sottoscritto tra il Napoli e Luciano Spalletti per liberarlo dall’obbligo di allenare un altro anno, debba riguardare anche la Nazionale […] Questo è un contenzioso da professionisti dei contratti e va lasciata loro il compito di sciogliere il nodo.

Ma se è vero, come rammenta a mo’ di morale ADL, che la deroga non può essere invocata né da Spalletti - né per suo conto dalla federcalcio - è altrettanto vero che in occasione della regola sul divieto di possedere due club (il Bari oltre al Napoli, ndr) la deroga federale di rinviare la scadenza ad altra data è stata accolta con legittima soddisfazione dal presidente del Napoli con ringraziamenti a Gravina. Allora, per coerenza, o le deroghe valgono sempre oppure non valgono mai. […]

2 - LUCIANO «MOLTO STANCO» E ALLORA PAGHI LA LIBERATORIA

Estratto dell’articolo di Elia Pagnoni per “il Giornale”

Come si fa a non stare dalla parte di Aurelio De Laurentiis nella vicenda Spalletti-Nazionale? Se non con il metro della simpatia (che non abbiamo mai concesso al presidente napoletano), almeno con quello della logica. Ma per quale motivo il patron campione d’Italia non dovrebbe pretendere il rispetto della clausola di salvaguardia che ha applicato al tecnico nel momento in cui il toscano si è congedato da Napoli dicendo di essere «molto stanco».

Una stanchezza che evidentemente è stata assorbita rapidamente, visto che l’allenatore dell’ultimo scudetto ha già deciso di tornare al lavoro, stimolato dal prestigio (unito all’offerta economica) di guidare la Nazionale. De Laurentiis […] ha giustamente fatto notare che se la federcalcio può permettersi di offrire 9 milioni netti in tre anni a un tecnico, può trovare anche i soldi necessari per liberarlo dal suo contratto precedente. […] è giusto che De Laurentiis faccia rispettare i diritti del Napoli, al di là delle solite cadute di stile […]