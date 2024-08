alessandro billy costacurta

Da corrieredellosport.it

Billy Costacurta ha rotto il silenzio sui recenti comportamenti del figlio Achille Costacurta, avuto diciannove anni fa dalla moglie Martina Colombari. Gli insulti via social alla mamma, le foto con bustine di sostanze rosa e rotoli di soldi, la dentiera tempestata di diamanti: nelle ultime settimane il ragazzo, che qualche tempo fa è stato protagonista in tv a Pechino Express, ha fatto spesso parlare di sé e quasi mai in senso positivo.

Durante un’intervista rilasciata a Stories su Sky TG24, l'ex calciatore ha spiegato cosa vorrebbe che suo figlio raccontasse di lui: "Non potrà dire che non sono stato presente. Sono sempre stato con lui, gli ho fatto anche da autista. In questo momento ammira molto la mia pazienza. In effetti è una caratteristica che mi riconosco nei confronti delle persone che ho intorno. È una qualità che mi ha permesso di superare momenti difficili, anche con mio figlio".

achille billy costacurta martina colombari

Costacurta ha aggiunto: "Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione. Questa cosa mi provoca grande preoccupazione". Una difficoltà che però non è solo di Achille, ha evidenziato Billy, che ha portato come esempio Tedua e la sua canzone Malamente, dove dice: "Io lo so ch? non ho dato rose, solo guai / Tu, però, mi fai il doppio della dos? che mi dai / Guardami, senza vento e senz'alberi / Mandami luce in fondo negli inferi". Ha spiegato Costacurta: "Questa è la canzone che mio figlio mi fa ascoltare a volume altissimo. Ho conosciuto Tedua a una serata di beneficenza ed è una persona splendida. Mi sembra che questi adolescenti oggi siano così, soffrono, fanno fatica a trovare una strada e ci chiedono di aiutarli. Ma noi non sappiamo come fare. Questa canzone è una richiesta di aiuto da parte di molti giovani e noi ce ne stiamo disinteressando".

ACHILLE COSTACURTA martina colombari achille e billy costacurta billy e achille costacurta e martina colombari POST DI ACHILLE COSTACURTA POST DI ACHILLE COSTACURTA ACHILLE COSTACURTA POST DI ACHILLE COSTACURTA ACHILLE COSTACURTA billy costacurta si fa male in diretta martina colombari billy costacurta ibiza 6 billy costacurta si fa male in diretta martina colombari billy costacurta ibiza 4 achille costacurta martina colombari martina colombari billy costacurta ibiza 5