“COMUNQUE VADA, È MERITO DI DRAGHI” – ALBERTO MATTIOLI: “DOPO LA DOPPIA MEDAGLIA D’ORO DELL’ATLETICA, PROSSIMI RISULTATI DELL’ERA DRAGHI: SORRENTINO VINCE DI NUOVO L’OSCAR;  NOBEL PER LA LETTERATURA POSTUMO AD ALBERTO ARBASINO; PIL A PIÙ 25%; CONTE VINCE LA CATTEDRA ALL’UNIVERSITÀ DELLA VITA; TRAVAGLIO LASCIA LA DIREZIONE DEL FATTO PER QUELLA DELL’ECO DELLA VALTROMPIA; LETTA DICE QUALCOSA DI SINISTRA; TONINELLI DICE QUALCOSA DI SENSATO; MACRON CI REGALA LA GIOCONDA..."

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MARCELL JACOBS RICEVE LA TELEFONATA DI MARIO DRAGHI MARCELL JACOBS RICEVE LA TELEFONATA DI MARIO DRAGHI GLI ORI DI TAMBERI E JACOBS BY TRUST THE PLAN GLI ORI DI TAMBERI E JACOBS BY TRUST THE PLAN MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO STEFANO MEI MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO STEFANO MEI MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO GIANMARCO TAMBERI E MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI E MARCELL JACOBS MARCELL JACOBS RICEVE LA TELEFONATA DI MARIO DRAGHI MARCELL JACOBS RICEVE LA TELEFONATA DI MARIO DRAGHI

 

 

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