“COMUNQUE VADA, È MERITO DI DRAGHI” – ALBERTO MATTIOLI: “DOPO LA DOPPIA MEDAGLIA D’ORO DELL’ATLETICA, PROSSIMI RISULTATI DELL’ERA DRAGHI: SORRENTINO VINCE DI NUOVO L’OSCAR; NOBEL PER LA LETTERATURA POSTUMO AD ALBERTO ARBASINO; PIL A PIÙ 25%; CONTE VINCE LA CATTEDRA ALL’UNIVERSITÀ DELLA VITA; TRAVAGLIO LASCIA LA DIREZIONE DEL FATTO PER QUELLA DELL’ECO DELLA VALTROMPIA; LETTA DICE QUALCOSA DI SINISTRA; TONINELLI DICE QUALCOSA DI SENSATO; MACRON CI REGALA LA GIOCONDA..."
MARCELL JACOBS RICEVE LA TELEFONATA DI MARIO DRAGHIGLI ORI DI TAMBERI E JACOBS BY TRUST THE PLANMARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO STEFANO MEI MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO GIANMARCO TAMBERI E MARCELL JACOBSMARCELL JACOBS RICEVE LA TELEFONATA DI MARIO DRAGHI