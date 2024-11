16 nov 2024 16:10

“IL CONI HA CRIMINALIZZATO CHI COME ME LA PENSAVA IN MODO DIVERSO” – IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS BINAGHI, TANTO PER CAMBIARE, ATTACCA IL SUO GRANDE NEMICO MALAGO’: “DA QUANDO FACCIO IL CONTRARIO DI QUELLO CHE FA IL CONI, PERCHÉ NON POSSO FAR PARTE DI QUEL SISTEMA AUTOREFERENZIALE, LA FEDERTENNIS & PADEL È CRESCIUTA IN TUTTO” – “SINNER? HO PAURA DELLA SENTENZA DOPING. JANNIK FA TROPPE PUBBLICITÀ? GLIEL’HO DETTO ANCH’IO MA CONTI ALLA MANO MI HANNO DIMOSTRATO CHE..."