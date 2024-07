2 lug 2024 12:12

“CONTRO MATTEO SARÀ UN MATCH TOSTO” – A WIMBLEDON SINNER SUPERA IN 4 SET YANNICK HANFMANN E SI REGALA IL DERBY AZZURRO CON MATTEO BERRETTINI: "NON È CHE CI CONOSCIAMO COSÌ TANTO. CI SIAMO AFFRONTATI UNA SOLA VOLTA. LUI SA BENISSIMO COME GIOCARE SULL’ERBA, QUI È STATO FINALISTA, E APPENA RIENTRATO DALL’INFORTUNIO HA RICOMINCIATO A VINCERE. PER ME SARÀ UN TEST IMPORTANTE PER CAPIRE A CHE PUNTO SONO” - I DUE TENNISTI AZZURRI "PALLEGGIANO" ALLA VIGILIA DEL MATCH: VIDEO