15 mag 2023 18:34

“CONVINCERE MOURINHO A RESTARE? DIPENDESSE DA ME SAREBBE TUTTO PIÙ FACILE” - DAGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA L'EX CAPITANO DELLA ROMA FRANCESCO TOTTI HA PARLATO DEL FUTURO DEL TECNICO GIALLOROSSO E DI QUELLO DI DYBALA: NON SO COSA SI SONO DETTI CON LA SOCIETÀ E NON SO COSA SUCCEDERÀ. DECIDERÀ LUI LA SOLUZIONE MIGLIORE. LA CENA? ASPETTO E POI VEDREMO A FINE STAGIONE”