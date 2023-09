“CORRIERE TV E’ DIRETTO DAL LAZIALE PINO INSEGNO?”, “MA CHE SPACCIATORE USATE?” – I TIFOSI DELLA ROMA SI INCAZZANO PER LA SCELTA DEL “CORRIERE TV” DI ACCOMPAGNARE SUI SOCIAL CON LA FOTO DI LUKAKU AL COLOSSEO UN PEZZO SUI TOPI E SULLA DERATTIZZAZIONE DELL’AREA DELL'ANFITEATRO FLAVIO – “SPERO IN UNA BELLA QUERELA. CON IL RICAVATO CONTRIBUIREI ALLA DERATTIZZAZIONE” – STASERA ROMA-MILAN, IL DERBY DELLE (RICCHISSIME) PROPRIETÀ MADE IN USA. PIOLI COL 4-3-3, MOU CON I DUBBI LUKAKU E DYBALA…

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini e Luca Valdiserri per il “Corriere della Sera”

CORRIERE TV LUKAKU TOPI AL COLOSSEO

Soccer and business, calcio e affari: Roma-Milan è il derby delle (ricchissime) proprietà made in Usa, con vista sullo scudetto. Da una parte i Friedkin, protagonisti di un finale di mercato ad altissima quota, col pilota Dan che è andato a prendersi Lukaku direttamente col suo jet e l’ha portato a Roma; dall’altra Gerry Cardinale, che in due mesi ha rinnovato il suo Milan comprando per oltre 100 milioni di euro, passando dalla delusione per la cessione dorata di Tonali all’entusiasmo per l’avvio sparato in campionato.

COMMENTI ALLA NOTIZIA DEL CORRIERE TV SUI TOPI CON FOTO DI LUKAKU

I due incroci della stagione scorsa fra Milan e Roma sono finiti entrambi in pareggio: 2-2 all’andata, 1-1 al ritorno. Come allora, anche stasera quello fra Pioli e Mourinho sarà un duello nel duello. Capitolo Roma. Che sta vivendo, come sempre, in maniera sfrenata tutte le sfumature dei sentimenti. Pazza per l’arrivo di Lukaku, che sarà presentato all’Olimpico alle 19.30 con tanto di diretta su Dazn, ma preoccupata per il rendimento del portiere Rui Patricio. Esaltata per la coppia d’attacco Romelu-Dybala (l’argentino però, non convocato neppure per la nazionale argentina, andrà quasi sicuramente in tribuna) ma consapevole che, in caso di sconfitta stasera, il Milan volerebbe già a +8 sui giallorossi.

COMMENTI ALLA NOTIZIA DEL CORRIERE TV SUI TOPI CON FOTO DI LUKAKU 2

Pellegrini e Spinazzola si sono allenati in gruppo e sono recuperati. Tanti i possibili ballottaggi (con Belotti potrebbe giocare El Shaarawy oppure un centrocampista offensivo in più, tipo Aouar) mentre il modo con cui Mourinho affronterà Pioli, un collega che non ha mai battuto, è uno solo: un blocco difensivo basso per non lasciare spazio ai velocisti del Milan, a partire dal temutissimo Leao. Naturalmente c’è chi sogna di vedere Lukaku fin dal primo minuto, come capitò con l’arrivo di Abraham, subito in campo contro la Fiorentina, appena sceso dall’aereo.

romelu lukaku arriva a ciampino 7

Con Mourinho vale la legge del «mai dire mai», però Big Rom non gioca una partita dal 20 giugno (Estonia-Belgio 0-3, qualificazioni europee, 68’ e 2 gol) e c’è già Dybala a preoccupare tra infermeria e centro sportivo. Contro Salernitana e Verona si sono persi punti, ma il campionato è lungo e non si può rischiare tutto subito. Anche se questo derby made in Usa darà già un segnale forte, in un senso o nell’altro.

