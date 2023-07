“COSA VOGLIONO DIMOSTRARE QUESTI INFELICI VIGLIACCHI? È QUESTA LA STRADA PER RISVEGLIARE LE COSCIENZE?” – ANCHE MARINO BARTOLETTI PERDE IL SUO APLOMB E SI SCAGLIA CONTRO I 3 ECO-GRETINI CHE HANNO “FALSATO” IL FINALE DELLA 400 OSTACOLI MASCHILE NELLA TAPPA DELLA DIAMOND LEAGUE DI STOCCOLMA - NICOLA ROGGERO (SKY): “SONO DEGLI IMBECILLI CHE DOVREBBERO AVERE RISPETTO DEGLI ATLETI” – VIDEO

Non c'è nulla di più stupido, di più volgare, di più irrispettoso, di più "ignorante" e di più osceno - per "proteggere" l'ambiente - che interrompe una manifestazione di sport (nel totale, folle disprezzo dei sacrifici di chi si prepara a una gara).

Oltretutto di uno sport purissimo e "fragile" come l'atletica leggera. È accaduto alla "Diamonds League" di Stoccolma durante la prova dei 400 ostacoli. Cosa vogliono dimostrare questi infelici vigliacchi? È questa la strada per risvegliare le coscienze?

Tre manifestanti falsano il finale della 400 ostacoli maschile nella tappa della Diamond League di Stoccolma: a tagliare il traguardo per primo è primatista mondiale, il norvegese Karsten Warholm, seguito da Kyron McMaster (British Virgin Islands) e Rasmus Magi (Estonia); un po' di delusione per Alessandro Sibilio, quarto.

Finale assurdo nella finale dei 400 ostacoli maschili durante la tappa di Stoccolma di Diamond League: a circa 10 metri dall'arrivo tre manifestanti con tanto di striscione hanno impedito che la gara si potesse concludere in maniera normale.

A tagliare il traguardo per primo è primatista mondiale, il norvegese Karsten Warholm, seguito da Kyron McMaster (British Virgin Islands) e Rasmus Magi (Estonia); un po' di delusione per Alessandro Sibilio, che stava per concludere la sua gara nei primi posti ma poi si deve accontentare del quarto posto finale. E' lui stesso a provare a descrivere l'accaduto ai microfoni della Rai: "A 10 metri dal traguardo è apparso questo striscione: per quando riguarda la mia gara, non è andata bene poi verso il finale mi sono quasi fermato perché mi sono fatto male".

La gara - seppur deturpata da questo arrivo atipico - non viene ripetuta: certamente non uno spot per gli addetti alla sicurezza di questa tappa della Diamond League.