LA “DEA” PARLA AMERICANO – L'ATALANTA HA UFFICIALIZZATO "LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI PARTNERSHIP" TRA LA FAMIGLIA PERCASSI E UN GRUPPO DI INVESTITORI CAPITANATI DAL BUSINESSMAN STEPHEN PAGLIUCA, MANAGING PARTNER E CO-OWNER DEI BOSTON CELTICS - PAGLIUCA E SOCI ENTRANO IN SOCIETÀ ACQUISENDO, PER UNA CIFRA SUPERIORE AI 400 MILIONI IL 55% DELLA DEA SRL, LA SUB-HOLDING DELLA FAMIGLIA PERCASSI DETENTRICE DI CIRCA L'86% DEL CAPITALE SOCIALE DEL CLUB…

Da www.sportmediaset.mediaset.it

stephen pagliuca

Dopo le voci delle scorse ore, nel primo pomeriggio di sabato è arrivata l'ufficialità. L'Atalanta ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. L’accordo prevede l’ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel capitale sociale de La Dea Srl (“La Dea”).

PERCASSI LA COMPAGNA SABRINA E IL FIGLIO

La famiglia Percassi manterrà la quota del 45%. La Dea è la sub-holding della famiglia Percassi detentrice di circa l’86% del capitale sociale dell’Atalanta. Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire la carica rispettivamente di presidente e amministratore delegato del club, mentre Stephen Pagliuca verrà nominato co-chairman.

IL COMUNICATO DELL'ATALANTA

"Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (“Atalanta” o il “Club”) annuncia la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo.

gasperini papu gomez 3

L’accordo prevede l’ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel capitale sociale de La Dea Srl (“La Dea”). La famiglia Percassi manterrà la quota del 45%. La Dea è la sub-holding della famiglia Percassi detentrice di circa l’86% del capitale sociale dell’Atalanta.

La famiglia Percassi rimarrà il principale singolo azionista e la governance sarà espressione di una partnership paritetica: Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire la carica rispettivamente di Presidente e Amministratore Delegato dell’Atalanta, mentre Stephen Pagliuca verrà nominato Co-chairman del Club.

gasperini papu gomez 2

Il gruppo di nuovi investitori comprende professionisti di primo piano con una profonda esperienza nel settore del calcio e dello sport in genere. Anche per questo, la partnership si pone l’obiettivo di rafforzare la società e la squadra, con l’intento di conseguire un ulteriore miglioramento dei risultati sportivi ed economici – oltre a quelli ragguardevoli – sin qui raggiunti.

L’impegno è quello di garantire al Club un futuro ancora più internazionale, aumentando la notorietà del brand al di fuori dei confini europei, ampliando la rete di talenti a cui l’Atalanta ha accesso ed aprendo le porte a nuove opportunità di collaborazioni commerciali oltre che all’utilizzo di tecnologie innovative per la gestione – sportiva e finanziaria – del Club".

papu gomez percassi 1

PERCASSI: "OPPORTUNITA' PER FAR CRESCERE IL CLUB"

“Abbiamo colto, con la mia famiglia, questa opportunità, con l’obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia. L’Atalanta, nelle cui file militavo negli anni ’60 è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita“.

gasperini papu gomez 1

PAGLIUCA: "OBIETTIVO CLUB SEMPRE PIU' COMPETITIVO"

“Siamo estremamente felici di entrare in partnership con la famiglia Percassi e di essere di supporto per il futuro sviluppo del club. L’Atalanta e i Boston Celtics condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra ed un legame unico con le proprie tifoserie e comunità. Riteniamo che la famiglia Percassi abbia costruito basi solidissime su cui lavorare insieme per un rafforzamento globale del marchio, con l’obiettivo di favorire una ulteriore diversificazione e crescita dei ricavi, permettendo al club di diventare sempre piu’ competitivo su scala italiana e internazionale“.

gasperini percassi 1

Tutto ciò nella dichiarata volontà di non allentare comunque mai il forte radicamento dell’Atalanta nel territorio bergamasco e lo stretto legame con la propria tifoseria.

gasperini percassi 2 papu gomez percassi 2 percassi gasperini 2 percassi 1 percassi gasperini papu gomez 5