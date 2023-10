“LE DICHIARAZIONI DI MOURINHO? SUONANO COME ALIBI” - È OPPORTUNO CHE L’A.D. DELLA LEGA, LUIGI DE SIERVO PER DEFINIZIONE SUPER PARTES, RISPONDA PUBBLICAMENTE A UN ALLENATORE, CHE SI ERA LAMENTATO PER IL MANCATO POSTICIPO AL LUNEDI’, ACCUSANDOLO DI CERCARE SCUSE PER UNA SCONFITTA? – MA PERCHE’ PARLA SOLO MOU, CHE ORA RISCHIA PURE IL DEFERIMENTO, E NON FRIEDKIN? IL GIOCO DEL SILENZIO DEL PATRON GIALLOROSSO NON PORTA FRUTTI...

Roberto Maida per corrieredellosport.it - Estratti

de siervo

Sarebbe stato bello parlare ancora di Inter-Roma, di meriti ed errori, di prospettive tecniche e di rimpianti tattici. Invece il lunedì dei bilanci è stato animato da un’insolita uscita dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, evidentemente infastidito dalle esternazioni sarcastiche sul calendario pronunciate da José Mourinho a San Siro.

«Stimo Mourinho per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi - ha detto De Siervo ai microfoni de “La politica nel pallone” su Gr Parlamento -, il tema doveva essere gestito meglio. Dobbiamo considerare che esistono giorni e orari in cui c’è il picco di ascolti televisivi. Basti pensare che il Barcellona ha giocato il Clasico domenica alle 16 dopo essere sceso in campo in Champions tre giorni prima».

mourinho friedkin

De Siervo e la reazione della Roma

Andiamo per ordine. Mourinho aveva parlato di «regalo della Lega» a proposito di una partita che è stata giocata di domenica alle 18, meno di 72 ore dopo l’impegno in Europa League della Roma contro lo Slavia Praga. A nessuno, neanche ovviamente al gm Tiago Pinto, era sfuggita la differenza rispetto all’Inter, che invece si era esibita il martedì in Champions contro il Salisburgo. Il problema per la Roma si riproporrà la settimana prossima, nelle stesse modalità, tra Praga e derby, quando però la Lega non ha potuto accettare il posticipo al lunedì per via degli impegni delle nazionali.

(...) Ma siamo proprio sicuri che Inter-Roma fosse stata giocata di lunedì sera avrebbe raccolto meno spettatori rispetto a domenica alle 18?

mourinho friedkin

Tornando comunque a De Siervo: appare poco convincente il paragone con il Barcellona, tra l’altro battuto in casa sabato dal Madrid di Bellingham. Perché Ancelotti aveva giocato martedì, quindi con “solo” un giorno di vantaggio e non due, per giunta in trasferta a Braga, mentre il Barça aveva battuto il mercoledì lo Shakhtar nella sede provvisoria del Montuijc.

Nel merito l’intervento dell’a.d. De Siervo è almeno discutibile. Ma la questione più strana è formale, non sostanziale: è opportuno che l’a.d. della Lega, per definizione super partes, risponda pubblicamente a un allenatore accusandolo di cercare alibi per una sconfitta? E’ questo l’aspetto che a Trigoria, discretamente ma non troppo, non è piaciuto affatto. La Roma non ha voluto (per ora) replicare con un comunicato ma ha fatto trapelare la sua irritazione per la vicenda, che era stata espressa proprio attraverso i canali del club domenica sera quando Mourinho, squalificato, aveva preferito non effettuare il consueto giro delle interviste.

de siervo