Josè Mourinho è stato il grande protagonista del pomeriggio giallorosso. Il nuovo allenatore della Roma è arrivato oggi a Ciampino a bordo di un volo privato guidato dallo stesso presidente Dan Friedkin. All'esterno dell'aeroporto un folto numero di tifosi ha atteso l'arrivo dello Special One. Nonostante il sole cocente, altri lo hanno invece aspettato a Trigoria in attesa del saluto che ha fatto esplodere di gioia i tifosi della lupa. Il Mourinho Day è stato vissuto al massimo dal popolo giallorosso ma anche dalla stampa estera che di certo non si aspettava che il tecnico portoghese potesse ricevere questa grande accoglienza.

Un bagno di folla per rendere omaggio a colui il quale è stato messo al centro del progetto dei Friedkin che chiaramente si aspettano molto da lui. Lo stupore per l'accoglienza riservata a Mourinho a Roma è stata tanta: "Visto quanta gente? Dicevano fosse finito" scrivono alcune testate. Il Sun invece racconta per intero la giornata dello Special One sorprendendosi per quanta gente fosse presente al suo arrivo nella Capitale. Il popolo giallorosso ha seguito il tecnico da Ciampino fino al centro sportivo di Trigoria.

‘Bein Sports' invece definisce lo Special One come una rock star: "Fumo, canto, folla in delirio. The Special One potrebbe presto chiamarsi ‘The Special Rock Star'" si legge. In Portogallo invece ‘Desporto' commenta con incredulità l'euforia del popolo romanista: "José Mourinho ricevuto in un'atmosfera di follia a Roma".

Lo Special One è stato anche uno dei grandi protagonisti sulla panchina del Real Madrid dopo essere approdato ai Blancos a seguito della vittoria del Triplete con l'Inter. Le immagini di oggi a Roma sono arrivate anche in Spagna e ‘Diario' si è spinto oltre definendo con stupore quel bagno di folla riservato all'allenatore portoghese: "Mourinho è stato accolto come un Dio a Roma".

