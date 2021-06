24 giu 2021 18:50

“DISTRIBUITE AMORE” – L’ESULTANZA POLEMICA DEL "COMPAGNO" GORETZKA: DOPO IL GOL IL TEDESCO E’ CORSO VERSO I TIFOSI UNGHERESI FORMANDO UN CUORE CON LE MANI. I SUPPORTER MAGIARI AVEVANO CANTATO “GERMANIA, GERMANIA, OMOSESSUALE”, FISCHIANDO L’INNO NAZIONALE TEDESCO. LA TENSIONE E’ SCOPPIATA PERCHE’ IN GERMANIA VOLEVANO SFRUTTARE LA VETRINA DELL’EUROPEO PER CONTESTARE LA POLITICA OMOFOBA IN UNGHERIA. PER QUESTO I TEDESCHI HANNO CHIESTO ALLA UEFA IL PERMESSO DI ILLUMINARE LO STADIO DI MONACO. E NEUER…