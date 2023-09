“DITEMI CHE CE L’HO FATTA” – CARLOS SAINZ DA SBALLO A MONZA: CONQUISTA LA POLE DAVANTI A VERSTAPPEN E LECLERC – “ORA VOGLIO VINCERE. LA RED BULL È PIÙ VELOCE MA CI PROVEREMO IN TUTTI I MODI. E TUTTO È POSSIBILE” – LO SPAGNOLO CONFERMA IL GRANDE STATO DI FORMA DEL WEEKEND E LANCIA UN SEGNALE PER IL CONTRATTO IN SCADENZA NEL 2024 – TERRUZZI IN LODE DI SAINZ: "E' IL FRUTTO DI UN IMPEGNO COCCIUTO. LUI VORREBBE..."

“Ditemi che ce l’ho, ditemi che ce l’ho”. Sì, Carlos, hai la pole a Monza.[...] Lo spagnolo ha 29 anni e un giorno: ha festeggiato ieri il compleanno regalandosi il miglior tempo del venerdì. [...]suo il miglior giro (1'20"294) delle qualifiche del gp d’Italia, prima partenza al palo della stagione e quarta in carriera. La sua Ferrari batte per 13 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e per 67 millesimi quella del compagno, Charles Leclerc.

SAINZ: “PUNTO ALLA VITTORIA”

Sainz ispirato per tutto il week end, sempre davanti a Leclerc in tutte le sessioni. E anche a quest’ultima: “Non riesco neanche a trovare le parole per descrivere le emozioni e l’energia che si sente a Monza. Ho avuto la pelle d’oca fino a dopo il giro di rientro guardando i tifosi. Mi sono sempre sentito bene in macchina, in piena fiducia. [...]

Domani in gara? Darò tutto per tenermi la prima posizione, cercherò di partire bene, fare un bello stint e poter battagliare con Max Verstappen. Se abbiamo la macchina giusta per puntare a vincere? Abbiamo le motivazioni giuste. Ci teniamo tutti a fare bene qui. La Red Bull è più veloce ma ci proveremo in tutti i modi. E tutto è possibile”.

[...] LECLERC: “SENSAZIONE FANTASTICA”

Leclerc sorride anche lui, e quasi si sorprende di se stesso: “In genere non lo faccio mai, quando sono terzo, ma essere qui e avere tutto questo sostegno è una sensazione fantastica”. E’ la prima volta che Charles viene battuto da un compagno di squadra in qualifica a Monza, dove ha fatto due volte la pole (2019 e 2022). [...] “Le mie sensazioni può essere soltanto fantastica con i tifosi, anche se sono un po’ deluso perché volevo essere primo, ma vedere Carlos in pole è grandioso per la Ferrari.

Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle prove libere, ieri ho preso una direzione negli assetti che poi non mi ha portato da nessuna parte, poi ho seguito quella di Carlos. Nelle qualifiche sono riuscito a mettere tutto insieme ed ero contento, ma poi nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia, e questo ci è costato quantomeno una posizione. Proveremo a fare una doppietta con Carlos domani, primo e secondo. Finisco in italiano visto che siamo in Italia: grazie mille ragazzi. Vi giuro che prima della qualifica stavo faticando e non pensavo di essere così’ vicino alla pole, ma Carlos ha fatto un lavoro incredibile. Domani c’è la gara e faremo di tutto per ottenere una doppietta. Forza Ferrari!”.

2. CARLOS TESTARDO NON MOLLA MAI AL CAVALLINO SERVE UNO COSÌ

Una pole che contiene molti ingredienti per un pilota che vuole cambiare il proprio destino. Carlos Sainz sa dallo scorso inverno che un calo di prestazione l’avrebbe costretto al ruolo di seconda guida. I primi segnali li ha avvertiti questa stagione, senza fiatare, evitando ogni polemica. [...]

Per la seconda volta in tre anni si trova davanti a Leclerc nel Mondiale. Eppure, combatte contro una reputazione da smaltare, [...]Quando Charles sbaglia, tutti a dire: talento e coraggio, ci prova e per questo rischia. Vero, certo. Ma se è Carlos a commettere un errore i discorsi sono diversi.

Abbastanza per spingerlo piuttosto che piegarlo, a costo, appunto, di commettere un errore il cui prezzo sarà comunque elevato. [...] Così, questo acuto monzese non contiene nulla di casuale. È il frutto di un impegno cocciuto in un momento delicato. Sainz, alla Ferrari, vorrebbe restare oltre la scadenza del contratto, fissata a fine 2024. [...]

