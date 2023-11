“IL DITO MEDIO AL PUBBLICO DI PARIGI? NO, STAVO CONTROLLANDO LE MIE UNGHIE” – IL SARCASMO DI MEDVEDEV DOPO LA SCONFITTA CONTRO DIMITROV: “PERCHE’ MAI AVREI DOVUTO FARE IL DITO MEDIO A UNA FOLLA BELLA COME QUESTA? LA VERITA’ E’ CHE NON A TUTTI PIACE GIOCARE A BERCY. L’UNICA VOLTA CHE HO VINTO, NON C’ERA PUBBLICO”. MEDVEDEV SI ERA SCONTRATO CON IL PUBBLICO DURANTE IL SECONDO SET QUANDO IL RUSSO (CHE PER IL NERVOSISMO HA ANCHE SPACCATO UNA RACCHETTA) È STATO FISCHIATO – VIDEO

Dito medio al pubblico di Parigi Bercy? No, Medvedev si stava solo guardando le unghie ??#EurosportTENNIS pic.twitter.com/kfemPmgLXh — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 1, 2023

Da ilnapolista.it

(...)

Cosa è successo con il pubblico durante la partita?

medvedev dito medio torneo parigi bercy

Medvedev: «Quello che è successo è che ho fatto oscillare la racchetta e mi hanno fischiato. Normale, non vedo alcun problema. Poi vado al servizio e applaudono. Mi hanno dopo fischiato. Ho detto: finché fischiano, non giocherò. Quando ho ricevuto un avvertimento, ho pensato tra me e me: Voglio davvero essere squalificato e terminare la partita così? No. Così, ho giocato».

Ti abbiamo visto rivolgere il dito medio al pubblico…

«No, mi stavo controllando le unghie. Niente di più. Perché avrei dovuto farlo a questo bellissimo pubblico?»

Pensi che questi problemi con il pubblico siano legati alla Francia?

«Non ha molto a che fare con la Francia, è più legato al torneo stesso, al mio comportamento e a quello del pubblico. Ho molti amici francesi. Non sembrano godersi troppo questo torneo, forse c’è una ragione. Posso dirti che non a tutti piace giocare qui. A qualcuno piace. L’unica volta che ho vinto, non c’era pubblico.»

medvedev dito medio torneo parigi bercy

Secondo te, questo è il peggior pubblico del torneo?

«Non voglio dire “peggiore”. Su 60 giocatori, 30 lo amano, 10 non se ne preoccupano e 20 lo odiano. È lo stesso ovunque in ogni torneo. Ci sono alcuni tornei in cui preferisco tornare rispetto a questo. Ma qui ho giocato benissimo quando non c’era pubblico. Spero che finirà tutto ciò».

daniil medvedev