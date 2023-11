15 nov 2023 15:18

“DJOKOVIC? ANCHE I GRANDI CAMPIONI VANNO IN CONFUSIONE” – ADRIANO PANATTA SCATENATO CONTRO NOLE NEL PODCAST “LA TELEFONATA” – “PRIMA È ANDATO IN BAGNO, POI HA CHIAMATO IL FISIOTERAPISTA. PERCHÉ FA TUTTE QUELLE SCENE? NON HA BISOGNO DI FARE QUELLE COSE LÌ” – BERTOLUCCI RINCARA LA DOSE: “IL TOILET BREAK MI MANDA AL MANICOMIO. QUESTI RAGAZZI SOFFRONO DI PROSTATITE, NOI NON AVEVAMO QUESTI PROBLEMI” – E POI “LA FIGURA DI MERDA” DI TSITSIPAS, ALCARAZ E LA PROFEZIA SU SINNER - VIDEO