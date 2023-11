I “DOLLARUMMA” PER DONNARUMMA - TIFOSI DEL MILAN FURIOSI CON “GIGIO”: INSULTI E FISCHI A SAN SIRO. VOLANO DOLLARI FALSI IN CAMPO - IL PORTIERE AZZURRO È STATO ACCOLTO DAL CORO "FIGLIO DI PUTTANA" PRIMA DELLA PARTITA DI CHAMPIONS COL PSG - ALL'ESTERNO DELLO STADIO, POI, LA CURVA SUD ROSSONERA HA DISTRIBUITO DEI FINTI DOLLARI CON STAMPATO SOPRA IL VOLTO DI DONNARUMMA E LE SCRITTE “DOLLARUMMA” E “MERCENARIO” – VIDEO

https://video.corriere.it/sport/champions-san-siro-pioggia-fischi-banconote-finte-donnarumma/b22b0a28-7dbe-11ee-8bbd-2076da079d53

Da corrieredellosport.it

donnarumma contestato con dollari finti

Una bordata assordante di fischi e una serie di cori offensivi per accogliere il grande ex Gigio Donnarumma. L'ex portiere rossonero torna per la prima volta a San Siro da avversario del Milan con il suo Paris Saint-Germain. Al momento dell'ingresso sul terreno di gioco per il riscaldamento, i tifosi presenti sugli spalti hanno fatto partire una serie di fischi e il coro 'figlio di….' contro il loro ex idolo.

I soldi falsi dedicati a "Donnarumma mercenario"

donnarumma contestato con dollari finti

All'esterno dello stadio, poi, la Curva Sud ha distribuito dei finti dollari con stampato sopra il volto di Donnarumma e le scritte 'Dollarumma' e 'Mercenario'. Le false banconote sono state lanciate sul prato di San Siro durante il riscaldamento del giocatore.

donnarumma