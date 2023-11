“DOLLARUMMA, L’UOMO SENZA ONORE, MERCENARIO” - A POCHE ORE DA MILAN-PSG A SAN SIRO I TIFOSI ROSSONERI SI PREPARANO A CONTESTARE GIANLUIGI DONNARUMMA, MAI PERDONATO PER AVER LASCIATO IL 'DIAVOLO' A PARAMETRO ZERO NEL 2021 - FUORI DALLO STADIO 'MEAZZA' COSÌ GIRANO I 'DOLLARUMMA', FINTE BANCONOTE CON IL VOLTO DEL PORTIERE STAMPATO SOPRA E LA SCRITTA…

A poche ore dal fischio d'inizio del match di Champions League tra Milan e Paris Saint-Germain in programma oggi (7 novembre, ore 21) a San Siro i tifosi rossoneri si preparano già a contestare Gianluigi Donnarumma, mai perdonato per aver lasciato il 'Diavolo' a parametro zero nell'estate del 2021 per firmare con i parigini.

Fuori dallo stadio 'Meazza' così sono già spuntati i 'Dollarumma', finte banconote con il volto del portiere stampato sopra che saranno distribuite dalla Curva Sud ai tifosi che riempiranno lo stadio per questa sfida, decisiva per il cammino della squadra di Stefano Pioli nel Gruppo F. "Dollarumma, l'uomo senza onore, mercenario": queste le parole stampate sui finti dollari. "Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzina con una mazzetta di dollari per dargli il degno bentornato - hanno annunciato gli ultras milanisti sul proprio profilo Instagram -. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non fare crescere mai più gente senza valori come questo indegno".

