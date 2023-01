15 gen 2023 18:40

“DOMANI SERA GUARDATE REPORT SU RAI3: POTRETE FARVI UN’IDEA PIÙ PRECISA SU COME SARÀ LA CLASSIFICA DI SERIE A A FINE STAGIONE” - LO SCAMBIO DI TWEET TRA PAOLO ZILIANI E ANDREA ABODI - IL GIORNALISTA SCRIVE: "CARI ANDREA ABODI, GIOVANNI MALAGÒ E GRAVINA, BUTTATE UN OCCHIO ANCHE VOI, SEMPRE CHE NON STIATE DORMENDO" – LA REPLICA DEL MINISTRO DELLO SPORT: “DOMANI NON MANCHERÒ. DORMO, PIÙ O MENO SERENAMENTE, SOLO DA MEZZANOTTE ALLE SETTE” - L'INCHIESTA DI REPORT SULLA JUVENTUS